Onde assistir a X: A Marca da Morte? Conheça filme de terror com Mia Goth

O filme de terror X: A Marca da Morte está disponível na plataforma de streaming Amazon Prime Video . Lançado em agosto de 2022, o longa é dirigido por Ti West e entre o elenco estão Mia Goth (Emma) e Jenna Ortega ( Wandinha ). A produtora é a A24, conhecida por outros filmes do estilo terror, como Hereditário e Midsommar - O Mal Não Espera a Noite. Com quase duas horas de história, a produção arrecadou mais de US$ 14,2 milhões de dólares (R$ 72 milhões na cotação atual) em âmbito mundial, segundo o site ScreenRant.

Para a alegria dos que já são fãs da obra, o universo de X já tem data prevista para continuar: o filme Pearl estreará nos cinemas em 9 de fevereiro para contar a vida da personagem de mesmo nome em um spin-off. O filme já estava em produção junto com X, mas seu lançamento foi confirmada apenas após o sucesso do primeiro. Confira, abaixo, sinopse, elenco e repercussão de X: A Marca da Morte:

Jenna Ortega como Lorraine, que cuida do som da produção em X: A Marca da Morte

Sinopse

A história começa quando um grupo de adolescentes viaja para o interior do Texas para produzir um filme pornográfico em 1979. A gravação é feita na propriedade rural de Howard e Pearl, um casal de idosos que desde o início agem de forma estranha. Isso piora quando eles pegam o grupo em flagrante e descobrem que suas estadias não eram para o que tinham inicialmente prometido. Agora, os jovens vão ter que lutar pelas suas vidas enquanto descobrem que o casal esconde segredos macabros.

O filme retoma o subgênero de terror slasher, popularizado nos anos 80, em que são marcados pela presença de um grupo de vítimas jovens, que ficam isoladas em lugares que não conseguem sair tão facilmente. Por outro lado, os assassinos geralmente são humanos com características macabras, mascarados ou com uma aparência desleixada. Outras produções atuais também homenageiam o estilo e tem características semelhantes, como a trilogia da Rua do Medo, lançada em 2021.

Elenco

A produção tem Mia Goth no papel destaque de Maxine, uma atriz pornô que vai para o Texas participar das gravações, e Pearl, a idosa macabra que assombra o grupo. A incomum atuação dupla gera análise da semelhança das duas personagens, uma jovem e a outra idosa. A atriz é conhecida pela atuação de Harriet Smith em Emma, filme indicado ao Oscar em 2021. Wayne é o namorado de Maxine, produtor e investidor da produção, interpretado por Martin Henderson, conhecido por Noah Miller, em O Chamado.

Outra atriz de destaque é Jenna Ortega, que participou da série You, onde interpretou a vizinha do assassino Joe, e Wandinha, série que ficou em primeiro lugar no ranking de mais assistidos na Netflix, em que atua como a personagem principal. Ela interpreta Lorraine, responsável pelo som e que se junta à equipe do filme porque seu namorado é o diretor e responsável. Já o ator que interpreta o RJ, namorado e produtor de Lorraine, Owen Campbell, tem experiência em terrores, como Tempos Obscuros (2017) e Meu Coração Só Irá Bater Se Você Pedir (2020).

Os personagens Bobby-Line (Brittany Snow) e Jackson Hole (Scott Mescudi) são atores pornôs que contracenam no filme e também namorados. A atriz que interpreta Bobby é famosa por ter participado de musicais como Hairspray: Em Busca da Fama e a trilogia A Escolha Perfeita. Já o ator, que também é rapper, participou de filmes como Não Olhe para Cima e Jexi: Um Celular Sem Filtro, além da série Westworld. Para fechar o elenco principal, Stephen Ure, de O Senhor dos Anéis: As Duas Torres, interpreta Howard, um dos proprietários da locação do filme.

Repercussão da crítica e público

X: A Marca da Morte possui uma avaliação média nos sites de repercussão oficiais. Atingiu a nota 6,6 de um total de 10 pontos com 101 mil avaliações do público no IMDb e está na 30º posição de popularidade no mesmo site. Já no Rotten Tomates, o longa recebeu 94% da aprovação da crítica, que entende que o filme traz uma "uma nova versão da fórmula clássica do slasher". No mesmo site, o público deu 75% de aprovação com mais de 500 avaliações verificadas.