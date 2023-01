Onde assistir RRR? Conheça filme de ação indiano que viralizou na Internet

O filme RRR: Revolta, Rebelião, Revolução é um dos filmes de língua não inglesa lançado em 2022 que conquistou cinéfilos no mundo todo. Disponível na Netflix , o longa do diretor S.S. Rajamouli (Baahubali: O Início) foi um dos vencedores da 80ª edição do Globo de Ouro , levando a estatueta de Melhor Canção Original por "Naatu Naatu". Com mais de três horas de duração, RRR mistura ação e aventura para narrar a jornada revolucionária de dois heróis indianos contra a opressão do governo inglês na década de 1920.

Além de ganhar o prêmio, a música também viralizou no TikTok, onde a coreografia foi replicada por usuários da rede social. Já no Twitter, espectadores postaram vídeos que mostram parte do público dançando no cinema no momento que "Naatu Naatu" toca. Vale dizer que a produção também esteve em várias listas de melhores do ano, incluindo a do Techtudo de filmes ação de 2022 para ver no streaming. Veja, a seguir, mais informações sobre elenco, enredo e repercussão entre a crítica.

2 de 5 O épico indiano é protagonizado por dois personagens reais da história da Índia: os líderes revolucionários Alluri Sitarama Raju (Ram Charan) e Komaram Bheem (N. T. Rama Rao Jr.) — Foto: Reprodução/JustWatch O épico indiano é protagonizado por dois personagens reais da história da Índia: os líderes revolucionários Alluri Sitarama Raju (Ram Charan) e Komaram Bheem (N. T. Rama Rao Jr.) — Foto: Reprodução/JustWatch

Enredo de RRR: Revolta, Rebelião, Revolução

O filme se passa durante a década de 1920, período do domínio imperial britânico na Índia. O administrador local Scott Buxton (Ray Stevenson) governa o território com autoritarismo e repressão, ao lado da esposa Catherine (Alison Doody). O ápice das tensões entre colonizadores e povo local ocorre quando uma garota chamada Malli (Twinkle Sharma) é sequestrada a mando de Scott.

O ato enfurece Komaram Bheem (N. T. Rama Rao Jr.), um líder comunitário do povo Gondi, onde morava Malli. Em sua jornada para trazer de volta a jovem, ele conta com a ajuda do oficial de polícia Alluri Sitarama Raju (Ram Charan), que mesmo em lado oposto a Bheem, se junta ao líder para lutar contra o império britânico.

3 de 5 Mesmo em lados opostos na época do regime britânico, Raju e Bheem unem forças para salvar um povo nativo da tirania dos colonizadores — Foto: Reprodução/JustWatch Mesmo em lados opostos na época do regime britânico, Raju e Bheem unem forças para salvar um povo nativo da tirania dos colonizadores — Foto: Reprodução/JustWatch

O filme é uma adaptação livre da história real dos revolucionários Komaram Bheem e Sitarama Raju, que realmente lutaram contra o domínio britânico na Índia em um período simultâneo às marchas pacifistas de Mahatma Gandhi (1869 - 1948). Raju foi uma das lideranças da Rebelião Rampa, protesto ocorrido em 1922 e que se opunha contra as leis restritivas contra os povos nativos que habitavam as florestas do país. Komaram Bheem, já no começo do século 20, liderou protestos contra as taxas abusivas cobradas pelo regime britânico aos produtores locais.

Repercussão entre o público e crítica

Lançado em março de 2022 na Índia, o impacto de RRR gradualmente rompeu as linhas territoriais do país asiático e alcançou plateias nos dois lados do globo. Em votação massiva no IMDb, 125 mil usuários garantiram média 7,9/10 à produção, sendo a nota 10 a mais escolhida em 50,6% dos votos. No Metacritic, o score é de 83 entre a crítica (estampado com o selo "Deve Assistir") e 8.9 entre o público. Já no Rotten Tomatoes, o tomatômetro é de 94% entre a imprensa (com selo "Fresco") e 94% entre a audiência.

Uma das conquistas do filme foi a viralização da música Naatu Naatu entre os espectadores. Vencedora de Melhor Canção Original no Globo de Ouro 2023, a composição do indiano M.M. Keeravani teve coreografia executada até mesmo em algumas salas de cinema nos Estados Unidos, onde parte do público saiu das cadeiras e dançou a música perto da tela.

"Ontem à noite, o público de RRR, em exibição esgotada no Chinese Theatre, invadiu o palco para dançar durante a música "Naatu Naatu". Hoje, o compositor MM Keeravani ganhou o Globo de Ouro de Melhor Canção Original."

"A audiência se levantou e foi dançar a música 'Naatu Naatu' do filme RRR"

Os usuários do TikTok, que geralmente emplacam na rede social desafios musicais que viralizam, também postaram vídeos onde replicavam os passos de dança exibidos no filme.

4 de 5 Vídeos marcados com a hashtag #naatunaatu no TikTok — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Vídeos marcados com a hashtag #naatunaatu no TikTok — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Elenco e equipe técnica

Para acompanhar os protagonistas interpretados por Ram Charan (Acharya) e N. T. Rama Rao Jr. (Janatha Garage), foram convocados os astros indianos Ajay Devgn (A Chantagem), Alia Bhatt (A Voz do Empoderamento), Shriya Saran (Tadka), Samuthirakani (Appa), entre outros. De atores ocidentais, estão presentes Ray Stevenson (Rei Arthur), Alison Doody (Indiana Jones e a Última Cruzada) e Olivia Morris (Hotel Portofino). O filme é falado majoritariamente em telugo, uma das 22 línguas oficiais da Índia, e parcialmente em inglês.

5 de 5 Assim como diversas produções hollywoodianas, RRR não dispensa o uso de CGI e demais recursos cênicos para maximizar seus efeitos dramáticos — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Assim como diversas produções hollywoodianas, RRR não dispensa o uso de CGI e demais recursos cênicos para maximizar seus efeitos dramáticos — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes