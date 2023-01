One Piece: série live-action da Netflix estreia neste ano e ganha imagens

A série live-action de One Piece tem estreia marcada para 2023, segundo anúncio no Twitter da Netflix nesta segunda-feira (30). Baseado no mangá de Eiichiro Oda e no famoso anime com mais de mil episódios, o título é amplamente aguardado pelos fãs desde 2020, quando o serviço de streaming anunciou o início da produção.

Junto com a informação do lançamento, também foram divulgadas duas imagens. Uma mostra Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), também conhecido como o pirata que estica, em seu figurino habitual juntamente com seu marcante chapéu de palha. Em outra, seus companheiros de tripulação o fazem companhia. Confira, abaixo, as imagens e mais informações, como história, elenco e bastidores.

1 de 2 A série live-action de One Piece tem estreia prevista para 2023 na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix A série live-action de One Piece tem estreia prevista para 2023 na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

O primeiro anúncio da Netflix sobre uma série live-action da obra aconteceu em janeiro de 2020. Nesse intervalo, também foram divulgadas informações sobre elenco e equipe técnica. A produção está sendo liderada pelos showrunners Matt Owens (Marvel - Luke Cage) e Steven Maeda (Lost).

O ator mexicano Iñaki Godoy (Imperfeitos) dará vida a Luffy, protagonista da série. O japonês Mackenyu (Samurai X: O final) interpreta Zoro e o espanhol Taz Skylar (Villain) será Sanji, enquanto os atores americanos Jacob Romero Gibson (Grey's Anatomy) e Emily Rudd (Hunters) serão Usopp e Nami.

2 de 2 Da esquerda para à direita, Sanji, Nami, Luffy, Usopp e Zoro. Ao fundo, seu primeiro navio, o Going Merry. — Foto: Divulgação/Netflix Da esquerda para à direita, Sanji, Nami, Luffy, Usopp e Zoro. Ao fundo, seu primeiro navio, o Going Merry. — Foto: Divulgação/Netflix

One Piece foi publicado pela primeira vez em 1997 pela revista semanal japonesa Shōnen Jump e já conta com 104 volumes. Dois anos depois, em 1999, a Toei Animation lançou seu anime que já ultrapassou o marco de mil episódios. Na trama que mistura piratas e fantasia, acompanhamos Monkey D. Luffy, garoto que quer encontrar um tesouro chamado One Piece e se tornar o rei dos piratas.

Em uma jornada cheia de concorrentes e inimigos, ele conta com a ajuda do espadachim Roronoa Zoro, da ladra com incrível talento para navegação Nami, do aspirante a inventor Usopp e do cozinheiro Sanji. Em junho de 2022, a Netflix divulgou um vídeo com os bastidores da cenografia da produção. Confira abaixo: