OnePlus 11 vai de zero a 50% de bateria após apenas 10 minutos na tomada

O OnePlus 11 foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (4), após vazamentos em série que puderam criar uma perspectiva robusta do que viria pela frente. Por cifras a partir de 3.999 yuans, equivalentes a R$ 3.170 em conversão direta, o celular foi anunciado apenas no mercado chinês. As demais versões, com espaço maior para dados, podem chegar a 4.999 yuans (R$ 3.970). Por mais que o acesso ao modelo esteja restrito, a expectativa é que ele desembarque no mercado global em breve, em 7 de fevereiro.