Oscar 2023: conheça os indicados ao maior prêmio do cinema

A cerimônia da maior premiação do cinema acontece no dia 12 de março no Teatro Dolby, também em Los Angeles. Já a apresentação ficará por conta do comediante Jimmy Kimmel, que assume o papel pela terceira vez. Até o momento, é certo que a transmissão de entrega das estatuetas será transmitida no Brasil por meio do canal de TV pago TNT. Confira, a seguir, os filmes indicados ao Oscar 2023.