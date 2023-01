Oscar 2023: onde assistir aos filmes indicados ao prêmio

Para não deixar de assistir aos títulos indicados pela Academia, o TechTudo organizou uma lista com todos eles, além das plataformas de streaming e aluguel em que estão disponíveis. Boa parte das produções já está em exibição no Brasil nas telas de cinema ou no catálogo de serviços como Netflix, HBO Max, Paramount+, Disney+, Apple TV+, entre outros. Confira, a seguir, onde assistir aos filmes do Oscar 2023 online.