Pantera Negra, Freeridge e mais: veja lançamentos da semana no streaming

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e Freeridge, spin-off da série On My Block, são os destaques nos lançamentos da semana entre os dias 29/01 e 04/02. Pouco menos de três meses depois de sua estreia nos cinemas, o filme do super-herói originalmente interpretado por Chadwick Boseman, falecido em 2020, entra para o catálogo da Disney+ em 1º de fevereiro. Derivada da comédia teen On My Block, Freeridge, por sua vez, estreia na Netflix no dia seguinte, 2 de fevereiro.

Outras produções da Globoplay, Amazon Prime Video, Mubi e Apple TV+ também tem lançamentos previstos para essa semana. Confira, a seguir, a lista com datas, títulos e demais informações.

Globoplay

Segundo informações da jornalista Patrícia Kogut, colunista do jornal O Globo, algumas produções que foram originalmente ao ar na TV entram para o catálogo da Globoplay em janeiro. Como entre as listadas a novela Como Uma Onda não está disponível até a data de publicação deste artigo, tudo indica que o lançamento se dará entre os últimos dias do primeiro mês de 2023, mas ainda não houve divulgação de uma data específica.

Como Uma Onda: A telenovela de Walther Negrão que foi ao ar entre 2004 e 2005 na Rede Globo aborda o triângulo amoroso formado pelo português Daniel (Ricardo Pereira) e as irmãs brasileiras Nina (Alinne Moraes) e Lenita (Mel Lisboa).

Domingo - 29/01

G.I. Joe Origens: Snake Eyes (Netflix): Lançado em 2021, o spin-off de G.I. Joe centrado no personagem Snake Eyes, interpretado por Henry Golding (Podres de Ricos), conta a história de um guerreiro aceito em um tradicional clã de ninjas e que treina para enfrentar a temida organização Cobra.

Segunda-feira - 30/01

Poder de Princesa (Netflix): Nesta produção infantil criada por Savannah Guthrie e Allison Oppenheim, quatro princesas dos principais reinos das frutas: Kira Kiwi, Beatrice Blueberry, Rita Raspberry e Penelope Pineapple abraçam suas diferenças para ajudar seus companheiros a transformar o mundo em um lugar melhor.

Terça-feira - 31/01

Nate Bargatze: Hello World (Amazon Prime Video): Nate Bargatze, conhecido como “o cara mais legal no Stand-Up”, volta com esse especial de comédia dirigido por Mike Lavin (Mike Cannon: Life Begins) e filmado no Celebrity Theater, em Phoenix, Estados Unidos.

Pamela Anderson - Uma História de Amor (Netflix): Em 1995, a atriz Pamela Anderson (S.O.S. Malibu) teve a sua intimidade e de seu marido invadida e comercializada em um dos maiores escândalos da época. Cerca de 30 anos depois, ela fala pela primeira vez sobre o trauma em um documentário dirigido pelo cineasta indicado ao Emmy Ryan White.

O Mundo por Philomena Cunk (Netflix): Lançado em 2022, esse cômico documentário fictício sobre a história da civilização conta com Philomena Cunk, interpretada pela atriz Diane Morgan (Cunk na Grã-Bretanha), para mostrar os altos e baixos da humanidade. A produção tem direção de Christian Watt.

Quarta-feira - 01/02

A Família Radical: Maior e Melhor (Disney+): A segunda temporada da animação ganhadora do Emmy para Crianças e Famílias aborda a vida cotidiana de Penny Proud enquanto ela cresce em uma casa indisciplinada, com uma mãe amorosa e um pai excessivamente protetor.

Detective Conan: Hanzawa, o culpado (Netflix): O spin-off do anime Detective Conan foca em Hanzawa-san, "criminoso" em forma de silhueta que vai para a cidade de Beika com o propósito de matar um certo homem. No entanto, as coisas não são tão fáceis quanto ele planejou.

Gunther: O Cachorro Milionário (Netflix): Neste documentário original da Netflix, é contada a história do pastor alemão Gunther XI, o cachorro mais rico do mundo, e alguns mistérios que rondam ele e sua dona, uma condessa alemã. A produção tem direção de Aurelien Leturgie.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Disney+): A produção é um dos últimos lançamentos da Marvel Studios e a sequência do filme do super-herói originalmente interpretado pelo ator indicado ao Oscar Chadwick Boseman (Pantera Negra), falecido em 2020, que teve seu legado passado para a atriz Letitia Wright (Black Mirror), sua irmã na trama. O filme tem direção do cineasta indicado ao Oscar Ryan Coogler.

Quinta-feira - 02/02

Freeridge (Netflix): No spin-off da série original da Netflix On My Block, quatro adolescentes tentam reverter a maldição de uma caixa velha e peculiar que traz todo tipo de infortúnio para suas vidas. A produção conta com as atrizes Keyla Monterroso Mejia (Launchpad) e Ciara Riley Wilson (L.A.'s Finest: Unidas Contra o Crime) em seu elenco principal.

Sexta-feira - 03/02

Dear Edward (Apple TV+): A série, escrita pelo vencedor do Emmy Jason Katims (As We See It), conta a história de Edward Adler, um menino de 12 anos que sobrevive a um devastador acidente de avião que mata todos os passageiros do voo, incluindo sua família.

Destemida (Netflix): Nesse filme original da Netflix, uma corajosa adolescente australiana, interpretada pela atriz Teagan Croft (Titãs), enfrenta seus medos e tenta ser a pessoa mais jovem a velejar ao redor do mundo sozinha.

Harlem (Amazon Prime Video): A segunda temporada da série Harlem chega ao streaming com oito novos episódios. Na trama, que conta com as atrizes Grace Byers (Empire: Fama e Poder) e Shoniqua Shandai (Miss Arizona), um grupo de quatro amigas perseguem os seus sonhos após se formarem na universidade.

Sábado - 04/02