PC invadido por hackers? Site ajuda você a 'trollar' seus amigos; conheça

Geek Prank é um site que permite que os internautas criem pegadinhas de tecnologia. Na plataforma, os usuários conseguem simular uma série de brincadeiras para enganar os amigos, como fingir que o computador foi infectado por vírus ou que está passando por uma atualização do Windows XP . É possível até mesmo simular o bloqueio do sistema pelo FBI. Para fazer as brincadeiras, basta acessar "geekprank.com" (sem aspas), clicar em uma das pegadinhas e deixá-la em tela cheia, para esconder a barra com a URL e o quadro do navegador.

Após abrir o Geek Prank, a tela inicial exibirá diversas brincadeiras. Entre as simulações estão ataque hacker, captura de tela, infecção por vírus, bloqueio do FBI, atualização do iOS e atualização do Windows XP, Windows 7 ou Windows 10. Além disso, os usuários também podem pregar pegadinhas envolvendo tela rachada, ruído de televisão e códigos do sistema. Em qualquer um dos casos, basta clicar sobre a brincadeira desejada para que a simulação aconteça.

2 de 4 Saiba como usar o site Geek Prank para criar pegadinhas tecnológicas e enganar os amigos — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo Saiba como usar o site Geek Prank para criar pegadinhas tecnológicas e enganar os amigos — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo

📝 Qual foi a melhor pegadinha tech que você já viu no Dia da Mentira? Comente no Fórum do TechTudo

Outra forma de usar a plataforma para criar uma pegadinha é fechar a aba de boas-vindas, que surge assim que o usuário acessa o site, e deixar aberta a aba fictícia de pesquisa do Google. A pessoa tentará usar o buscador, mas não terá sucesso.

3 de 4 Deixe a pegadinha em tela cheia para enganar os amigos com o site Geek Prank — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Deixe a pegadinha em tela cheia para enganar os amigos com o site Geek Prank — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Ao fechar a janela do Internet Explorer, verá a área de trabalho com ícones como "Meus documentos", lixeira e até mesmo os jogos Tetris e Campo Minado. É possível interagir com os ícones e, dependendo do clique, a "tela azul da morte" irá aparecer, informando que o Windows parou de funcionar.

4 de 4 Exemplo de pegadinha de bloqueio do FBI feita com o site Geek Prank — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Exemplo de pegadinha de bloqueio do FBI feita com o site Geek Prank — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Vale ressaltar que, em todos os casos citados acima, é importante fechar a tela de boas-vindas do Geek Prank e deixar somente a brincadeira escolhida em tela cheia no PC para conseguir pregar a pegadinha e obter o efeito desejado. Depois, é só aguardar a reação dos amigos.

Veja também: Jogos leves para PC fraco: conheça 5 títulos