Pix da Caixa fora do ar hoje? App está com problemas e não funciona

Envio de transferências via Pix por meio do aplicativo da Caixa apresenta instabilidade na manhã desta terça-feira (24) — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo

O TechTudo entrou em contato com o banco digital para saber se há previsão de normalização do aplicativo. Em nota, a assessoria da Caixa esclareceu que "o serviço de PIX apresentou uma breve intermitência no fim da manhã de hoje (24) e foi prontamente reestabelecido".