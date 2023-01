PlayStation anuncia aumento no estoque de PS5 para 2023; veja detalhes

2 de 2 PlayStation 5 está com estoques normalizados, segundo fabricante Sony em sua nova campanha de marketing — Foto: Reprodução/PlayStation Blog PlayStation 5 está com estoques normalizados, segundo fabricante Sony em sua nova campanha de marketing — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Em 2020, a demanda crescente por dispositivos eletrônicos e as rupturas em linhas de produção e transporte criaram uma grande escassez de componentes para dispositivos smart. PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X sofreram com baixo estoque nas lojas, enquanto consoles menos potentes como o Xbox Series S e Nintendo Switch foram pouco afetados. A Sony já havia anunciado na feira de eletrônicos CES 2023 no início de janeiro que a falta de estoque estava solucionada e que de agora em diante seria mais fácil adquirir um PlayStation 5 (PS5).

A campanha da empresa mostra cenas em live action, com atores reais, comentando cenas com personagens de jogos, como em um telejornal. O Homem-Aranha aparece capturando bandidos em Marvel's Spider-Man 2, com lançamento previsto para o outono de 2023, assim como cenas de batalhas dos Eikons de Final Fantasy XVI, que chega em 22 de junho. Horizon: Forbidden West também é mencionado brevemente, já que o game receberá a DLC "Burning Shores" exclusivamente no PS5 em 19 de abril. Outros títulos também marcam presença, como Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7 e Returnal.