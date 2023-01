PlayStation, Xbox e Nintendo podem não participar da E3 2023, diz site

👉 Qual é a melhor configuração de um PC para jogos? Descubra no Fórum do TechTudo

Nos últimos anos, as fabricantes têm se afastado das feiras de games a fim de priorizar eventos próprios, como a Nintendo Direct, da Nintendo, ou State of Play, da Sony. De qualquer forma, mesmo sem fazer apresentações em edições recentes da E3, a Nintendo e a Microsoft, até então, mantinham estandes para exibir seus principais games — algo que aparentemente não acontecerá este ano.

Vale lembrar que no ano de 2021, a E3 aconteceu pós-pandemia em formato digital, tendo êxito moderado. Assim, em 2022, o evento estava planejado para retornar com edição presencial, mas acabou totalmente cancelado. Por conta desse e de outros motivos, a feira tem perdido força frente aos demais eventos, como a Summer Game Fest , organizada pelo apresentador Geoff Keighley.

De acordo com a fonte ouvida pela IGN, há um descontentamento das empresas participantes com a produtora Entertainment Software Associatio (ESA), especialmente pela forma como esta lidou com a feira nos últimos anos. Então, para remediar a situação, a ReedPop, especializada em eventos como New York Comic Con, PAX (Penny Arcade Expo) e Star Wars Celebration, será parceira na realização do evento em 2023.