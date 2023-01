Power Rangers terá episódio de 30 anos na Netflix com elenco original

A história se conectará ainda com a futura temporada da franquia, Power Rangers: Cosmic Fury, planejada para o final do ano também na Netflix, e que traz como grande destaque uma mulher no papel de Ranger Vermelho.

O episódio trará os Rangers em uma aventura original contra "uma ameaça familiar do passado em meio a uma ameaça global". As imagens da filmagem mostram os heróis lutando contra inimigos da primeira temporada da série, os bonecos de massa "Putty" de Rita Repulsa. É possível que a ameaça familiar seja uma referência ao marido da vilã, Lord Zedd, apresentado na segunda temporada do show e que será o vilão da futura série Power Rangers: Cosmic Fury.

Em uma das cenas é visto o time completo de seis heróis transformados, entre eles o Ranger Verde, cujo ator Jason David Frank faleceu recentemente em 2022. Segundo Yost o título foi inspirado em um mantra da série: "Uma vez um Ranger, sempre um Ranger".

Entre outros atores confirmados estão os Rangers Vermelho (Rocky), Preto (Adam) e Amarela (Aisha) da segunda temporada, interpretados por Steve Cardenas, Johnny Yong e Karan Ashley, respectivamente. A atriz da segunda Ranger Rosa (Kat) da equipe, Catherine Sutherland, também retornará. O elenco terá ainda Richard Horvitz como a voz do robô Alpha 5 e Charlie Kersh como Minh Kwan, filha da Ranger Amarela (Trini) e que já havia aparecido em Power Rangers: Dino Fury. A personagem Trini era interpretada pela atriz Thuy Trang, que faleceu em 2001 em um acidente de carro.

Na nova temporada Power Rangers: Cosmic Fury a história continuará as aventuras de Power Rangers: Dino Fury, porém com novos poderes cósmicos. Os Rangers partirão em uma jornada pelo espaço para enfrentar o vilão Lord Zedd e contarão com novas roupas cósmicas, novas armas e novos "morfadores", os dispositivos usados para transformação. Um dos destaques é que a Ranger Rosa (Amelia) de Dino Fury, interpretada pela atriz Hunter Deno, se tornará a Ranger Vermelha na nova temporada.