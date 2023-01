Prime Gaming tem The Elder Scrolls e mais jogos grátis em fevereiro

O Amazon Prime Gaming revelou, nesta quinta-feira (26), os jogos que poderão ser resgatados gratuitamente no serviço ao longo do mês de fevereiro. O destaque vai para The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition, mas outras oito novidades também serão disponibilizadas, todas para PC. Cabe ressaltar que quatro delas foram criadas por desenvolvedores negros, incluídas na lista em comemoração ao Mês da História Negra. São eles: Onsen Master, Aerial_Knight’s Never Yield, BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad e Space Warlord Organ Trading Simulator.

The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition - 2 de fevereiro

O terceiro jogo da franquia de RPG desenvolvida pela Bethesda permite que jogadores se aventurem pelas terras de Morrowind. Lá, eles precisam encontrar a fonte de um grande mal que se abateu sobre a região e enfrentá-la. A edição do game adicionada no serviço da Amazon Prime ainda inclui todo o conteúdo das expansões Bloodmoon e Tribuna, sem custos adicionais.

Onsen Master - 2 de fevereiro

Onsen Master, da Waking Oni Games, é um jogo de gerenciamento no qual o jogador é o encarregado de revitalizar as termas por toda a fantástica ilha de Izajima. Para isso, o usuário não pode ficar parado nem por um segundo. Assim, é preciso correr contra o tempo para manter os ambientes sempre limpos, criar ingredientes e atender às diversas necessidades dos clientes.

Aerial_Knight's Never Yield - 9 de fevereiro

Nesse game de correr com visual 3D, players assumem o papel de Wally, protagonista que tenta escapar de diversas situações após recuperar um tesouro de família. Para encontrar o caminho de volta para casa, então, ele precisará enfrentar oponentes e atravessar cenários por meio de acrobacias. Desenvolvido pelo estúdio Headup Games, o título também está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e celulares Android, além do PC.

Divine Knockout - 9 de fevereiro

Divine Knockout, desenvolvido pelo estúdio Red Beard Games, é um jogo de luta em plataforma multiplayer — no mesmo estilo de Brawlhalla e Multiversus, porém com gráficos em 3D. O objetivo no jogo é causar dano até tornar seus inimigos vulneráveis e lançá-los para fora da arena. Outro diferencial é o elenco de personagens mitológicos à disposição para escolher, como Hércules, Rei Arthur e Thor.

One Hand Clapping - 16 de fevereiro

Nesse game de plataforma e música relaxante e inspirador, o jogador precisa resolver diversos quebra-cabeças. Para isso, porém, ele deve literalmente cantar em seu microfone e, então, confiar no poder de sua voz para transformar o mundo ao redor. Tudo isso se passa em seis biomas, com paisagens vibrantes e inspiradoras criadas pela Bad Dream Games.

BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad - 16 de fevereiro

BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad, feito pela Ritual Games, é um jogo com gráficos pixelados que vai levá-lo de volta à época dos arcades. Em uma aventura com muita ação e galões de sangue, controle vampiros e derrote terroristas para resgatar seus companheiros de equipe do Scorpion Supreme e das garras malignas de STING. Vale dizer que, além do PC, o game também está disponível para PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S.

Space Crew: Legendary Edition - 23 de fevereiro

Em Space Crew: Legendary Edition, game de simulação de sobrevivência estratégica da Runner Duck, o jogador controla um capitão na Força de Defesa Unificada. Assim, ele precisa recrutar tripulantes, personalizar sua nave e sair para explorar a galáxia enquanto protege a Terra de ameaças extraterrestres, conhecidas como Phasmids.

Tunche - 23 de fevereiro

Desenvolvido pela LEAP Game Studios, Tunche é um título de ação desenhado à mão, que combina a clássica jogabilidade de beat'em up e hack'n slash com elementos roguelike. No modo solo ou com até três amigos, é possível escolher entre cinco personagens para restabelecer a paz na Floresta Amazônica, repleta de mistérios.

Space Warlord Organ Trading Simulator - 23 de fevereiro

Assuma a pele de um comerciante de órgãos em Space Warlord Organ Trading Simulator, game de horror de ficção científica desenvolvido pela Strange Scaffold. Nele, o seu objetivo é basicamente lucrar vendendo partes de corpos das mais variadas criaturas para clientes duvidosos de todos os cantos da galáxia.

