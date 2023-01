Prime Gaming: The Evil Within 2 e mais cinco jogos estão grátis em janeiro

O Amazon Prime Gaming revelou, nesta terça-feira (3), os jogos que poderão ser resgatados gratuitamente pelos assinantes do serviço durante o mês de janeiro. O destaque da vez é The Evil Within 2 , survivor horror que contou com a participação de Shinji Mikami, criador do clássico Resident Evil, em seu desenvolvimento. Os outros jogos disponíveis no serviço de assinatura são Chicken Police – Paint it RED!, Faraway 2: Jungle Escape, Breathedge, Beat Cop e Lawn Mowing Simulator. Os assinantes podem resgatá-los a partir desta terça-feira (3) até o final do mês de janeiro.

The Evil Within 2

Desenvolvido pela Tango Gameworks, distribuído pela Bethesda Softworks e lançado em 2017, The Evil Within 2 é um survival horror na perspectiva em terceira pessoa. No jogo, controlamos o detetive Sebastian Castellano, um homem que perdeu tudo, mas que descobre uma forma de, pelo menos, salvar sua filha Lily. Para cumprir esse objetivo, ele precisa ir ao bizarro mundo de STEM, onde monstros horripilantes aparecerão a todo o momento.

Como esperado de um jogo que teve a participação de Shinki Mikami, The Evil Within 2 leva altas doses de terror. Outro destaque é a necessidade de utilizar estratégias para lidar com as ameaças e não ficar sem recursos que serão importantes em sua sobrevivência. Trata-se de um título bastante recomendado para os fãs do gênero survival horror.

Chicken Police – Paint it RED!

Aqui está uma proposta de jogo bastante peculiar. Chicken Police – Paint it RED! é um jogo de aventura point'n click independente desenvolvido pela The Wild Gentlemen e lançado em 2020. O jogo tem como foco levar uma boa trama para o jogador e leva consigo elementos de romance visual. Como o nome do jogo sugere, temos galinhas assumindo o protagonismo na história, que ainda conta com outros animais como gatos, aves, ratos e cavalos.

Chicken Police – Paint it RED! traz uma trama sombria, mas com toques na medida certa de humor. Há muitos diálogos, um interessante sistema de interrogatório, colecionáveis e uma ótima música também. É um título que deve divertir bastante os assinantes do Prime Gaming, principalmente se almejam curtir uma boa história.

Faraway 2: Jungle Escape

Os fãs de quebra-cabeças vão encontrar uma experiência bastante convidativa em Faraway 2: Jungle Escape. Lançado recentemente, no dia 15 de dezembro de 2022, pela Pine Studio, o título desafia os jogadores a resolverem puzzles complexos para fugir da selva. O jogo conta com o estilo em 3D com a visão em primeira pessoa, o que permite uma imersão bastante grande do cenário composto por florestas, rios e templos para explorar.

Faraway 2: Jungle Escape tem um protagonista que está na busca de seu pai desaparecido. Para isso, é preciso seguir as notas que o pai do protagonista deixou para trás e seguir na procura de respostas, enquanto se busca descobrir ao máximo os mistérios contidos neste local misterioso.

Breathedge

Breathedge é mais uma opção de jogo de sobrevivência para os assinantes do Prime Gaming. Disponível desde 2021, o jogo desenvolvido pela RedRuins Softworks leva os jogadores para uma aventura de exploração espacial e futurista. Assim como jogos de sobrevivência em geral, você precisa sempre prestar atenção em seus recursos para se manter vivo, como o oxigênio, a água e a comida. Um detalhe curioso de Breathedge é que o protagonista se chama simplesmente "Homem".

O protagonista se envolveu no meio de uma conspiração universal após levar o caixão de seu avô em outra galáxia e sofrer um acidente. Embora seja um jogo de sobrevivência, onde há tensão envolvida, Breathedge conta com um enredo bastante cômico e que deve render algumas risadas durante a jogatina.

Beat Cop

Outro jogo indie na lista é Beat Cop, desenvolvido pela Pixel Crow e lançado em 2017. Como podemos ver no nome da própria desenvolvedora, Beat Cop é um título que utiliza de gráficos pixelados em sua arte. O jogo também é mais uma opção do gênero point'n click, onde suas decisões serão muito relevantes com o passar do tempo. Aqui, você controla Jack Kelly, um ex-detetive que acabou sendo incriminado como assassino e que precisa descobrir quem foi que o colocou nessa encrenca.

Beat Cop se passa na cidade de Nova York com um estilo mais voltado aos anos 80. Como um bom jogo de apontar e clicar, você precisa prestar bastante atenção nos diálogos para tomar as melhores decisões e pensar bastante nos puzzles em geral para ter sucesso.

Lawn Mowing Simulator

Simuladores inusitados aparecem até com certa frequência no mundo dos games. Tanto que um dos jogos do Prime Gaming de janeiro é Lawn Mowing Simulator, basicamente um simulador de cortar a grama. Desenvolvido pela Skyhook Games e lançado em 2021, Lawn Mowing Simulator coloca o jogador para cortar gramados localizados no interior da Grã-Bretanha. Curiosamente, os cortadores que você utilizará são de marcas populares nesse ramo.

Por ser um simulador, a expectativa é por um pouco de realismo na jogatina. Lawn Mowing Simulator entrega isso para o jogador, que precisa verificar o solo e até alterar a altura das lâminas dos cortadores. O jogo conta com modos Carreira, Livre e Desafio, e ainda entrega uma bela paisagem baseada no interior britânico, com castelos e chalés.