Prime Gaming: veja os 10 jogos grátis mais resgatados no serviço em 2022

O Amazon Prime Gaming revelou, nesta terça-feira (13), os dez games mais resgatados de graça no serviço em 2022. A lista inclui nomes famosos para PC, como Assassin’s Creed: Origins , da Ubisoft , e os RPGs de ação Fallout 76 e Fallout: New Vegas , da Bethesda . De acordo com a plataforma, foram distribuídos gratuitamente US$ 2.300 (R$ 11.748, na cotação atual) em jogos eletrônicos ao longo do ano passado, valor 34% acima do número registrado em 2021.

Vale ressaltar que as ofertas de games são renovadas mensalmente e estão disponíveis apenas para assinantes do Amazon Prime. Neste ano, para o mês de janeiro, foram liberados para usuários pagantes da plataforma títulos como The Evil Within 2, Metal Slug e Breathedge. Veja, a seguir, mais detalhes sobre os jogos que estiveram grátis em 2022.

1 de 2 Assassin's Creed Odyssey foi um dos jogos mais resgatados por assinantes do Amazon Prime Gaming — Foto: Reprodução/Steam Assassin's Creed Odyssey foi um dos jogos mais resgatados por assinantes do Amazon Prime Gaming — Foto: Reprodução/Steam

Em 2022, a Amazon Prime Gaming distribuiu mais de 100 título de graça. Dessa forma, em relação ao ano anterior, houve um aumento de 25% no número de resgate de jogos e conteúdo in-game por membros Prime. Tal resultado foi possível por conta de parcerias com as principais distribuidoras do mercado, como Electronic Arts (FIFA 23), Riot Games (League of Legends) e Rockstar Games (GTA 5). Em ordem alfabética, confira a seguir os dez games mais resgatados no serviço em 2022:

2 de 2 O Prime Gaming registrou o aumento de 25% no número de resgate de jogos e conteúdo in-game — Foto: Divulgação/Amazon Prime Gaming O Prime Gaming registrou o aumento de 25% no número de resgate de jogos e conteúdo in-game — Foto: Divulgação/Amazon Prime Gaming