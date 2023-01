Primeira festa do BBB 23 movimenta as redes sociais; veja memes

O BBB 23 teve a sua primeira festa na noite desta quarta-feira (18), o que animou os fãs do reality e encheu as redes sociais de memes. O evento teve apresentação da cantora Anitta, performando sucessos como "Show das Poderosas" e "Vai Malandra". Na web, os internautas comentaram o show e o que chamaram de "energia caótica" da festa. Os primeiros beijos do programa também agitaram as redes – prova disso é que Bruna (Griphao) e Gabriel estão no primeiro lugar dos Trending Topics do Twitter nesta quinta (19). Além desse casal, Mosca (Gabriel Santana) beijou Fred Nicácio, e Key Alves ficou com Gustavo. A seguir, confira memes e comentários engraçados sobre a primeira festa do Big Brother Brasil 23.