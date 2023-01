Produção de iPhone exige 12 vezes mais trabalhadores do que Android

Uma das maiores fabricantes de eletrônicos do mundo, a Foxconn tem propriedade quando se trata de iPhones. E mesmo com as dificuldades encontradas na pandemia de Covid-19, ela se desdobrou para manter os parâmetros exigidos pela gigante de Cupertino em seus produtos.

2 de 2 Fabricação do iPhone exige até 1,2 mil funcionários em linha de produção — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Fabricação do iPhone exige até 1,2 mil funcionários em linha de produção — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

É nesse contexto, de rearranjos por conta da pandemia, que o atual gestor de montagem do iPhone se destacou. Chiang amenizou uma verdadeira crise que se instalou no ano passado, na fábrica de Zhengzhou, na China, quando funcionários se mobilizaram em protestos que clamavam por direitos trabalhistas. No episódio em questão, operários reclamavam de serem forçados a morar no local em que trabalhavam, ainda com restrição de suprimentos e sem receber o bônus prometido.

A situação só foi um agravante de um momento que já era delicado, pois a Apple, assim como outras empresas de tecnologia, enfrentaram um longo período de restrições sanitárias e também de recursos. Isso refletiu diretamente na quantidade de produtos oferecidos no mercado. No caso do iPhone 14, consumidores tiveram de esperar um tempo para ter os telefones em mãos.

🔎 Confira o lançamento do iPhone 14 no vídeo abaixo

Confira o lançamento do iPhone 14

Apesar de terem vivido episódios complicados nos últimos tempos, tanto a Apple, de modo geral, como suas empresas parceiras parecem ter contornado grande parte dos percalços. A Foxconn, por exemplo, já opera em sua capacidade máxima e a espera por aparelhos recém-comprados já não é a mesma de antes.

Entre outras pretensões futuras, a gigante chinesa também vislumbra a possibilidade de solucionar a tensão entre Washington e Pequim, diversificar as bases de produção e se destacar ainda mais em relação aos concorrentes.

Com informações de 9to5Mac e Bloomberg