PS Plus Extra tem Devil May Cry 5, Back 4 Blood e preço menor em janeiro

Devil May Cry 5 : Special Edition, Back 4 Blood e Dragon Ball FighterZ são alguns dos jogos que chegarão a partir de 17 de janeiro para PS Plus Extra e Deluxe, os serviços por assinatura da Sony . Títulos listados apenas para PlayStation 4 ( PS4 ) ainda poderão ser jogados no PlayStation 5 ( PS5 ) através da retrocompatibilidade, o que não acontece na situação contrária. Vale lembrar que assinantes da PS Plus Extra e Deluxe também recebem os jogos do catálogo da PS Plus Essencial.

Além disso, até o dia 14 de janeiro, usuários poderão assinar diferentes níveis do serviço com desconto. Por exemplo, o plano PS Plus Extra, válido por 1 ano, sairá por R$ 199,90, ao invés de R$ 339,90. Já o PS Plus Deluxe, anual com clássicos, sai por R$ 249,90 em vez de R$ 389,90. Os planos trimestrais também estão com promoção e chegam a oferecer a PS Plus Extra por R$ 84,90 e a PS Plus Deluxe por R$ 104,90, em assinaturas válidas por três meses. Veja, a seguir, mais detalhes sobre a PS Plus Extra de janeiro.

Back 4 Blood (PS5, PS4)

Dos mesmos desenvolvedores de Left 4 Dead 2, o game Back 4 Blood utiliza a mesma jogabilidade básica ao trazer um game de tiro em primeira pessoa voltado para multiplayer online com até 4 pessoas. Ao se reunir com um grupo, jogadores terão que enfrentar a ameaça dos Ridden, seres alienígenas que contaminaram boa parte da população e geram um exército de criaturas medonhas. O multiplayer do game permite jogar com amigos, outros jogadores desconhecidos ao redor do mundo ou com a ajuda de bots controlados por Inteligência Artificial.

Dragon Ball FighterZ (PS4)

Um dos games de luta de maior destaque dos últimos anos, Dragon Ball FighterZ traz Goku e seus amigos em um jogo cujo visual impressionou ao recriar o estilo da animação. As batalhas do game são travadas em disputas 3 contra 3 com golpes especiais, combos e movimentos característicos da série, como movimentar-se em super velocidade para desaparecer. O jogo conta ainda com um modo campanha com uma história original e uma nova personagem, a Android 21, criada sob supervisão do autor da série, Akira Toriyama.

Devil May Cry 5: Special Edition (PS5)

O capítulo mais recente da saga de ação da Capcom recebeu uma versão melhorada para o PlayStation 5 (PS5), com gráficos em alta definição, suporte a Ray Tracing e até 120 fps com o High Framerate Mode. A história traz o retorno de Dante e Nero, além do novo personagem V, para enfrentarem a ameaça do Rei Demônio Urizen, que deseja destruir o mundo. Cada personagem possui seu próprio estilo de jogabilidade e, nesta versão para PS5, é possível controlar também Vergil, o irmão de Dante — o que antes só estava disponível em DLC.

Sucesso de público e crítica, o primeiro game da saga Life is Strange traz uma aventura com a protagonista Max Caulfield, uma jovem amante de fotografia que descobre ter o poder de voltar no tempo. Ao lado de sua amiga, Chloe, ela investiga o desaparecimento de outra jovem, Rachel Amber, e tenta impedir uma catástrofe em sua cidade através de um sistema de escolhas. Já na prequel Life is Strange: Before the Storm, jogadores controlam Chloe e podem ver mais sobre sua vida e relacionamentos antes dos eventos do jogo original.

Sayonara Wild Hearts (PS4)

Neste jogo rítmico, jogadores terão uma experiência psicodélica musical na qual irão se mover velozmente por trechos a pé, de skate, moto, carro e mais enquanto tentam desviar de obstáculos e coletar corações. Grande parte do foco do game está em sua trilha sonora, com músicas eletrônicas de artistas como Dancing Devils, Howling Moons, Stereo Lovers e Hermit 64.

Jett: The Far Shore (PS5, PS4)

Desenvolvido pelo estúdio Superbrothers, conhecidos por Superbrothers: Sword & Sworcery EP, Jett: The Far Shore traz um profundo e contemplativo jogo de aventura no qual uma explorada chamada Mei é enviada com seu veículo Jett para investigar um mítico planeta oceânico. Durante o jogo, será preciso evitar o conflito para não interferir no delicado equilíbrio do local e interagir com os outros membros da equipe.

Just Cause 4: Reloaded (PS5, PS4)

O mercenário Rico Rodriguez voltou em uma nova aventura de ação em mundo aberto para destruir as forças paramilitares da Black Hand. A série Just Cause é conhecida por oferecer grande liberdade ao jogador para causar o caos, destruindo objetos com o uso de um gancho que também serve para transporte, além de uma vasta gama de armas e veículos. No quarto game, tivemos a introdução de fenômenos da natureza extremos, como tempestades de raios e furacões, os quais são causados por uma nova tecnologia que Rico precisará destruir.

Omno (PS4)

Omno é um jogo independente de exploração, desenvolvido pelo alemão Jonas Manke. O título conta a jornada de um garoto em um mundo antigo repleto de maravilhas e tecnologias deixadas por uma civilização perdida. Durante a aventura, será preciso encarar desafios de plataforma e quebra-cabeça enquanto o protagonista viaja por florestas, desertos e tundras, aprendendo novas habilidades para chegar cada vez mais longe.

Nesta aventura interativa FMV, gravada com atores reais, jogadores terão que guiar Erica através de uma intrincada história que passa por eventos traumáticos de sua infância e o assassinato de seu pai. O game permite interagir com vários objetos e tomar decisões que podem levar a diferentes finais, além da revelação da chocante verdade.

