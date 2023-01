PS2 Ultra Slim? Youtuber cria versão ainda menor do console clássico

O PlayStation 2 (PS2) ganhou uma versão amadora com metade do tamanho do console original. A variante "alternativa" do videogame foi criada pelo modder e youtuber australiano Wesk, do fórum BuiltBit. O vídeo do processo foi publicado no canal do YouTube Macho Nacho Productions, focado em ensinar usuários como realizar a modificação em seus consoles. Para alcançar o tamanho do PS2 Ultra Slim, Wesk precisou cortar um pedaço da placa-mãe e remover o leitor óptico do videogame, substituído por um sistema que carrega jogos via cartão SD.