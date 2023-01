PS5 vai a 30 milhões de unidades vendidas com recorde nos últimos meses

👉 PS Plus: como funciona o download de jogos grátis? Veja no Fórum do TechTudo

Os números do PlayStation 5 (PS5) até setembro indicavam 25 milhões de unidades vendidas, e a Sony já via a situação com algum otimismo. Nos últimos meses, o total subiu em 5 milhões, com destaque para o mês de dezembro, o melhor desde a chegada do console no mercado. A performance dos últimos meses do PlayStation 5 (PS5) impressiona ainda mais ao considerar que o console sofreu aumento de preço em algumas regiões a partir de agosto de 2022 (o Brasil ficou de fora).