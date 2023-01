Quais AirPods comprar em 2023? Veja modelos e preços dos fones Apple

Os AirPods são a linha de fones de ouvido sem fio da Apple , que oferecem recursos exclusivos para quem possui dispositivos da marca, como iPhone, iPad ou MacBook. Com eles, é possível fazer o pareamento rápido por aproximação e o compartilhamento de áudio entre aparelhos, por exemplo. Porém, cada modelo lançado trouxe novidades e melhorias em comparação com a versão anterior.

Atualmente, são cinco opções à venda no Brasil, com preços que variam de R$ 1.079 (nos AirPods 2) até R$ 4.570 (nos AirPods Max). A seguir, conheça melhor os modelos do fone de ouvido Bluetooth da Apple e o que esperar dos próximos lançamentos da linha AirPods.

1. AirPods 2

Lançados em março de 2019, os AirPods 2 foram o primeiro modelo a usar o chip Apple H1, desenvolvido exclusivamente para fones de ouvido sem fio. Dentre as novidades trazidas pela nova versão estão a ativação por voz da assistente pessoal Siri e a adoção da versão 5.0 do Bluetooth. Com isso, o pareamento com os dispositivos ficou mais rápido e a latência diminuiu 30%, de acordo com a empresa.

Quanto à bateria, os AirPods 2 alcançam até cinco horas de reprodução contínua com apenas uma carga. Seu estojo de recarga tem capacidade para até 24 horas de audição ou até 18 horas de conversação.

Em comparação com modelos mais novos, os AirPods 2 são o mais simples da linha. O modelo não conta com recursos avançados, como Áudio Espacial, Equalização Adaptativa ou proteção contra suor e água. Até por conta disso, ele pode ser encontrado por um preço mais baixo: na Amazon, o fone sai por a partir de R$ 1.079.

Lançados em outubro de 2019, os AirPods Pro elevaram o patamar dos fones de ouvido sem fio da Apple. A principal novidade foi a adição do cancelamento de ruído ativo (ANC), que usa microfones para detectar e bloquear o barulho externo. Em conjunto, o modo ambiente, que deixa o som externo vazar para dentro do fone, também foi implementado. A troca entre um modo e outro é feita por meio do sensor touch localizado na lateral do earbud.

Com um design do tipo intra-auricular, que tem um encaixe mais firme no ouvido, os AirPods Pro ainda contam com a tecnologia de Equalização Adaptativa. Nela, os microfones internos conseguem ajustar automaticamente as frequências baixas e médias das músicas de acordo com a posição do fone no ouvido, garantindo que não nenhum detalhe da música seja perdido.

Por fim, vale mencionar a adição do recurso Áudio Espacial, que utiliza sensores e giroscópios para monitorar os movimentos da cabeça do usuário e reproduzir áudios em 360°. Segundo a Apple, a sensação é a de estar dentro de um cinema ou no meio da plateia de um show. Porém, para usufruir da tecnologia, é preciso que seu dispositivo Apple tenha pelo menos o iOS 15.1 ou Apple TV 4K com tvOS 15.

Assim como nos AirPods 2, a duração da bateria pode chegar a até cinco horas. Mas com o cancelamento de ruído ativo, a autonomia cai para até 4,5 horas. Já o estojo consegue armazenar até 24 horas de audição ou 18 horas de conversas em ligação.

Apesar de os AirPods Pro não serem mais produzidos, ainda é possível encontrá-los no varejo por preços mais baixos — como na Amazon, em que o fone sai por a partir de R$ 1.529. Na época do lançamento, o acessório chegou ao Brasil por R$ 2.249. Esta é uma opção interessante para quem não faz questão das melhorias trazidas pelos AirPods Pro 2.

3. AirPods Max

Lançados em dezembro de 2020, os AirPods Max foram a aposta da Apple no público que busca o conforto e a qualidade de som de um fone circo-auricular. O headphone usa um driver dinâmico de 40 mm, além de um motor com ímã de neodímio duplo, que promete reproduzir áudios sem distorção. Além disso, ele possui os mesmos recursos presentes nos AirPods Pro, como cancelamento de ruído ativo, modo ambiente, Áudio Espacial e Equalização Adaptativa.

Feito de aço inoxidável e com almofadas de espuma viscoelástica, o AirPods Max pode ser controlado pela Digital Crown, uma rodinha semelhante à do Apple Watch, que permite ajustar o volume, pausar, avançar ou acionar a Siri. O fone ainda vem em cinco cores: cinza-espacial, prateado, azul-céu, verde e rosa.

Como é comum em fones circo-auriculares, a bateria tem boa duração, chegando a 20 horas mesmo com o cancelamento ativo de ruído e modo ambiente ativados. Os AirPods Max ainda vêm com uma smart case para deixá-lo no modo economia de energia, já que ele não possui um botão de desligar.

A proposta dos AirPods Max é a de ser um fone de ouvido premium, para quem busca qualidade de som e recursos tecnológicos de ponta. Isso significa também que seu preço é o mais alto da linha: o modelo é vendido no Brasil por R$ 4.570.

4. AirPods 3

Lançados em outubro de 2021, o AirPods 3 trouxeram melhorias na bateria e um novo driver personalizado, que promete graves potentes com altas frequências claras, segundo a empresa da maçã. O modelo também passou a contar com alguns recursos exclusivos dos AirPods Pro, como a certificação IPX4 contra respingos d’água, o Áudio Espacial e a Equalização Adaptativa.

Uma novidade interessante foi o novo sensor de pele, que substituiu o sensor óptico para detectar quando o fone está no ouvido. Assim, a detecção ficou menos propensa a erros. Também foi acrescido um sensor de força ao controle de toque, o que aumentou as opções de controle do fone de ouvido.

Outra melhoria foi na bateria, que agora chega a até seis horas de reprodução contínua ou quatro horas de conversação. Com o Áudio Espacial ativado, a duração cai para até cinco horas. Com o estojo de recarga, a autonomia pode chegar a até 30 horas de áudio ou até 20 horas de conversação.

Apesar de tantas novidades, faltou aos AirPods 3 o sistema de cancelamento de ruído ativo, recurso disponível em fones de ouvido mais baratos — o que inclui os primeiros AirPods Pro. Os AirPods 3 podem ser encontrados por a partir de R$ 1.709 na Amazon.

5. AirPods Pro 2

Lançados em setembro de 2022, os AirPods Pro 2 são os primeiros (e até agora únicos) fones de ouvido a usar o chip Apple H2. Com o maior poder de processamento, a empresa de Cupertino trouxe muitas melhorias à segunda geração do seu fone de ouvido premium — a começar pelo cancelamento de ruído ativo, que promete bloquear até o dobro dos sons externos. O mesmo acontece com o modo ambiente, que agora é capaz de filtrar ruídos altos, como sirenes e ferramentas elétricas, sem afetar outros sons.

O estojo de recarga também ganhou um upgrade. Agora, além de também contar com certificado IPX4 contra respingos de água, ele possui uma alça para amarrar um cordão e um pequeno alto-falante embutido, que facilita sua localização e avisa quando a bateria estiver baixa ou o emparelhamento for concluído. Ele ainda é compatível com carregador MagSafe para recargas sem fio.

Outra novidade é o sensor touch, que possui um controle de volume na lateral, e uma nova ponta de silicone extra-pequena. Já a bateria dura até seis horas de reprodução contínua ou 4,5 horas de conversação. Com o estojo, a autonomia sobe para até 30 horas de áudio ou até 24 horas de conversação.

No Brasil, os AirPods Pro 2 têm preço oficial de R$ 2.599. Porém, é possível encontrá-los no varejo por a partir de R$ 2.159.

Futuro

Desde que foram lançados em 2016, os AirPods se tornaram um dos itens de maior sucesso da Apple. Porém, há análises apontando que as vendas podem estacionar por falta de demanda em 2023 — e um dos culpados disso é o preço dos produtos, que estão bem acima dos praticados pela concorrência.

Há rumores dentro da indústria apontando que a empresa de Cupertino já trabalha com uma versão mais barata dos fones de ouvido, apelidada internamente de AirPods Lite. A ideia seria bater de frente com concorrentes que ofertam produtos de qualidade similar a preços mais em conta. Atualmente, os fones mais baratos da Apple são os AirPods 2, vendidos nos Estados Unidos a US$ 129 (cerca de R$ 663), enquanto o Galaxy Buds 2 sai por US$ 119 (cerca de R$ 611).

Por outro lado, há conversas sobre uma possível atualização dos AirPods Max. O novo modelo teria como novidade, além do chip H2 e as melhorias trazidas pelos AirPods Pro 2, a capacidade de reproduzir áudio em qualidade lossless (sem perdas). Atualmente, o codec AAC usado pela Apple reproduz arquivos com no máximo 320 kb/s, enquanto outros codecs, como o LDAC da Sony, podem alcançar até 990 kb/s. Todas estas informações devem ser tratadas como rumores.

Quanto aos outros modelos da linha, como os AirPods e os AirPods Pro, as novidades devem aparecer apenas em 2024 ou 2025, visto que ambos foram atualizados há pouco tempo.

Com informações de MacRumors, 9to5Mac e What Hi-Fi?