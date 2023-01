Quem é o dono do Telegram?

Os donos do Telegram são os irmãos Pavel e Nikolai Durov. O empresário Pavel Durov é o responsável pelo suporte financeiro e ideológico do Telegram. Já o matemático e programador Nikolai ficou responsável pela tecnologia do mensageiro, desenvolvendo um protocolo de dados feito sob encomenda, que seria aberto, seguro e otimizado para trabalhar com múltiplos centros de dados, rendendo um sistema rápido e seguro de envio de mensagens em massa. Apesar da dupla ser russa, o mensageiro não é russo, nem não está ligado ao país (legal ou fisicamente). A sede do aplicativo, disponível para Android e iOS (iPhone), é baseada em Berlim, na Alemanha.