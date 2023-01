Reboot de Gossip Girl é cancelado pela HBO Max depois de duas temporadas

A terceira temporada do reboot de Gossip Girl não vai acontecer. Isso porque, nesta quinta-feira (19), a HBO Max anunciou o cancelamento da série adolescente. O comunicado oficial veio, na verdade, por meio de posts de Joshua Safran, showrunner do projeto, em suas redes sociais e foi confirmado pelo site TV Line. Baseada nos romances best-sellers de Cecily von Ziegesar e no programa de sucesso original da CW, o que gerou curiosidade entre o público da antiga série, a produção foi lançada em julho de 2021 e prezava pela diversidade de personagens e atores.

Dessa forma, o final da segunda temporada, que ocorrerá no dia 26 de janeiro, servirá também como um desfecho definitivo para o seriado americano. Apesar do comunicado, a plataforma de streaming não entrou em detalhes sobre o real motivo do cancelamento do projeto original.

Sequência da série de televisão homônima transmitida pela The CW entre 2007 e 2012 tem apenas duas temporadas — Foto: Divulgação/HBO Max

“Então, aqui está a fofoca: é com o coração pesado que tenho que anunciar que Gossip Girl não continuará na HBO Max”, escreveu Safran em seu Twitter. O showrunner ainda deu esperanças aos fãs da série, afirmando que está em busca de outro streaming que possa adquirir a série teen queridinha, dizendo que, entretanto, pode ser um processo difícil e demorado. “Mas neste clima, isso pode ser uma batalha difícil e, se este for o fim, pelo menos saímos no mais alto dos pontos altos", desabafou ele.

Repercussão entre os fãs

O cancelamento do reboot de Gossip Girl pegou muitos fãs de surpresa, isso porque a segunda temporada do projeto conquistou boas críticas em sites agregadores. Segundo o Rotten Tomatoes, o projeto original da HBO Max conquistou índices de aprovação de 38% e 100% na primeira e segunda temporadas, respectivamente. Por enquanto, a média no site ficou de 69%. Já no IMDb, 13 mil usuários avaliaram o drama adolescente e concederam nota 5.4 ao projeto. No Metacritic, a série tem uma pontuação média ponderada de 51 de 100, com base em 29 críticas.

Após o anúncio do cancelamento, a notícia gerou queixas nas redes sociais. Grande parte do descontentamento vem do fandom do reboot, que torcia para o aparecimento surpresa de membros do elenco original.

Sobre Gossip Girl

Narrado por Kristen Bell, que também foi a responsável por dar vida à voz da Garota do Blog na série original, a trama do reboot acompanha uma nova geração de adolescentes no colégio particular Constance Billard-St. Jude's School, no Upper East Side, em Nova York. Oito anos depois dos eventos ocorridos na série da The CW, o novo grupo de alunos vigiado será refém das mídias sociais, já que essa é a nova ferramenta utilizada pela Garota do Blog para espalhar fofocas.

Além disso, o projeto ainda aborda assuntos mais sérios e adultos na trama adolescente, como é o caso da depressão, o alcoolismo, e cenas explícitas de sexo, bem como um leque de atores e atrizes mais diversos, incluindo personagens LGBTQIA+.