Recarga sem fio inspirada no iPhone vai chegar aos celulares Android

O iPhone servirá de inspiração para a próxima tecnologia de recarga sem fio presente nos celulares Android. O padrão Qi2 vai beber da fonte do formato MagSafe , que está nos smartphones da Apple desde 2020 . O anúncio foi feito pelo consórcio internacional que cuida do tema, o Wireless Power Consortium (WPC), nesta quarta-feira (04) durante a feira de eletrônicos CES 2023, que acontece em Las Vegas.

2 de 2 Aros do MagSafe no iPhone 12 — Foto: Reprodução/Apple

O diretor de marketing do WPC, Paul Golden, confirmou que o novo Qi2 inicialmente suportará velocidades de carregamento de até 15W – a mesma vista no ambiente da Apple. Assim que o padrão for finalizado, no final de 2023, o grupo começará a trabalhar em uma versão com maior potência. Embora alguns adaptadores do tipo MagSafe tenham surgido para dispositivos Android desde 2020, nenhum oferecia a mesma experiência que a solução da Apple.