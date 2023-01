Regedit para Free Fire: veja o que significa o termo e os riscos de usar

Free Fire Battlegrounds, da Garena , é um dos games mais famosos para celulares Android e iPhone ( iOS ). Acontece que, por conta da alta demanda, alguns apps que prometem "melhorar" a experiência do jogador surgem e se proliferam desenfreadamente. É o caso do "Regedit", um software que, na prática, altera informações do registro do smartphone para garantir vantagens no título, como maior sensibilidade na mira.

Apesar de ajudar na jogatina, esses apps podem oferecer riscos como o comprometimento da segurança do aparelho e até mesmo o banimento da conta no jogo por trapaça. Veja, a seguir, mais detalhes sobre.

Free Fire Battlegrounds é um dos mais populares Battle Royale mobile e alguns jogadores têm procurado melhorar nele com o uso de ferramentas proibidas

O que é Regedit?

O "Regedit" em si não é malicioso, já que se trata de uma função bastante conhecida em sistemas operacionais. Em alguns programas, ela é responsável por gravar certos valores no registro do dispositivo para maior comodidade do usuário, como lembrar preferências ou agendar tarefas.

Devido à complexidade no uso do registro, ocasionalmente, alguma informação pode se tornar prejudicial, como uma configuração que não se deseja mais usar ou um dado deixado para trás por um programa desinstalado. Neste caso, um usuário pode alterar ou apagar valores na ferramenta, porém, é preciso ter bastante conhecimento para não causar danos.

Dessa forma, realmente dá para usar o "Regedit" para editar configurações no seu celular e que não necessariamente violam as regras do Free Fire — como para aprimorar o desempenho do jogo. Porém, os aplicativos também podem oferecer trapaças chamadas "macros", que são ações automatizadas para ajudar o jogador, mudanças na sensibilidade da mira e outras funções que criariam uma vantagem injusta.

Quais os riscos para o celular?

Algumas das ferramentas "Regedit" para Free Fire são disponibilizadas como APK — ou seja, um arquivo obtido por fora de lojas oficiais de aplicativos. Neste caso, ao fazer o download, é possível ocorrer uma violação da segurança do seu dispositivo, uma vez que softwares baixados em sites de terceiros não passam por verificações minuciosas e podem conter malwares.

Segundo o especialista de segurança da Kaspersky na América Latina, Santiago Pontiroli, em entrevista ao TechTudo, as consequências dependem das permissões solicitadas pelo aplicativo. Assim, conceder autorização para que um app acesse e edite registros do seu celular pode ser uma porta de entrada para violações graves.

Porém, existem alguns apps "Regedit" disponíveis de maneira oficial na Google Play Store, o que significa que passaram por uma análise prévia de segurança do Google e não deverão apresentar comportamento malicioso. Ainda assim, isso não significa que eles sejam permitidos pela produtora Garena.

O que isso significa para a minha conta no Free Fire?

Utilizar aplicativos que alterem de alguma forma o funcionamento do jogo e ofereçam vantagem ao usuário vão contra as regras do Free Fire, o que pode causar banimento da conta. Vale dizer que algumas das funções desses apps não são propriamente proibidas, como limpar a memória RAM para ter uma melhor performance em seu smartphone. No entanto, não se sabe exatamente o que a Garena procura para considerar que o jogador tenha trapaceado, portanto, o recomendado é evitar esse tipo de app.