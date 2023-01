Relógio Huawei Watch GT 3 SE chega ao Brasil; saiba preço

A Huawei reforçou a oferta de smartwatches no Brasil com o lançamento do Huawei Watch GT 3 SE, anunciado nesta quarta-feira (25) pelo preço sugerido de R$ 1.439. As vendas começam em 30 de janeiro. O relógio inteligente tem tela circular de 1,43 polegada e conta com monitoramento de saúde e de sono, além de bateria para até 14 dias de uso. De acordo com a fabricante, o smartwatch detecta mais de 100 tipos de treinos esportivos.

O smartwatch tem uma tela circular com resolução de 466x466, caixa com 46 mm de tamanho, composta por fibra polimérica durável, e pesa 35,6 gramas sem a pulseira. O Huawei Watch GT 3 SE estará disponível nas cores preto ou verde e vem com dois botões – um para liga/desliga e outro para ativar as funções de software.

2 de 4 Huawei Watch GT 3 SE tem 'centenas' de mostradores diferentes — Foto: Divulgação/Huawei Huawei Watch GT 3 SE tem 'centenas' de mostradores diferentes — Foto: Divulgação/Huawei

De acordo com o anúncio oficial, o aparelho oferece centenas de mostradores com estilos diferentes. Apesar de não precisar a quantidade correta, a empresa garante que o usuário poderá combinar as cores disponíveis e customizar um design próprio, para combinar com a sua roupa do dia, por exemplo.

A bateria tem 451 mAh que, segundo o comunicado oficial, é o suficiente para durar até 14 dias de uso moderado ou até 7 dias com uso intenso. O Huawei Watch GT 3 SE tem suporte para carregamento sem fio, possui resistência a água de até 50 m, mas o próprio site oficial indica que ele deve ser usado somente para nadar em águas rasas, seja na piscina ou no oceano, não recomendando o mergulho.

3 de 4 Huawei Watch GT 3 SE oferece monitoramento cardíaco em tempo real — Foto: Divulgação/Huawei Huawei Watch GT 3 SE oferece monitoramento cardíaco em tempo real — Foto: Divulgação/Huawei

O relógio traz as funções básicas esperadas como alarme, exibir notificações e previsão do tempo, mas também pode atender ou rejeitar chamadas de voz, enviar respostas rápidas pré-programadas para WhatsApp ou Telegram, além de poder controlar a música que está sendo tocada no celular, desde que esteja pareado via Bluetooth.

4 de 4 Novo smartwatch da Huawei traz mais de 100 tipos de exercícios físicos — Foto: Reprodução/Huawei Novo smartwatch da Huawei traz mais de 100 tipos de exercícios físicos — Foto: Reprodução/Huawei

Com monitoramento ativo, o smartwatch deve conseguir interpretar todas as fases do sono em tempo real, rastrear o batimento cardíaco, além de monitorar os níveis de estresse, ciclos menstruais e nível do oxigênio no sangue. O eletrônico também é preparado para emitir lembretes com foco no bem-estar do usuário, como beber água, ir dormir em horário adequado, tomar os medicamentos, entre outros.