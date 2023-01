Rendimento negativo no Nubank: por que a Americanas afetou as Caixinhas?

As Caixinhas do Nubank apresentaram rendimento negativo em algumas modalidades do investimento desde sexta-feira (13) passada. A baixa aconteceu após ser revelado um rombo de R$ 20 bilhões nas ações da Americanas, que ocasionou uma queda abrupta nas ações da varejista e, consequentemente, impactou negativamente quem investia na empresa. Mas por que o rombo financeiro da Americanas afetou as Caixinhas do Nubank? O TechTudo entrou em contato com o economista Marcelo D'Agosto para entender o que aconteceu. Nas próximas linhas, confira tudo o que você precisa saber sobre o caso e se é seguro manter seu dinheiro nas Caixinhas.

1 de 2 app-nubank — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo app-nubank — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo

Por que o rombo das Americanas afetou as Caixinhas do Nubank?

Na última sexta-feira (13), a rede varejista Americanas anunciou um rombo de R$ 20 bilhões no orçamento. Essa notícia pôs em queda o valor dos títulos de investimento da empresa, e impactou negativamente todas as fontes que investiam nos debêntures da gigante - entre elas, o Nubank. É importante entender aqui, porém, que não foram todas as Caixinhas abaladas pela queda, mas sim somente aquelas criadas após o mês de dezembro na modalidade NU Reserva Imediata - o que equivale a cerca de 10% da quantidade total, segundo dados do Nubank.

Isso acontece porque, nessa modalidade específica, o Nubank investe em diversos fundos diferentes, públicos e privados, e, entre eles, estava o das Americanas. Por esse motivo, quando os valores dos títulos de investimento da varejista entraram em queda, houve queda no rendimento desses fundos também. Na página oficial das Caixinhas, inclusive, o banco digital explica que essa modalidade está sujeita "às oscilações do mercado financeiro".

Como funcionam os investimentos pela Caixinha? Devo tirar meu dinheiro de lá?

As Caixinhas do Nubank têm duas modalidades possíveis de investimento: o NU Reserva Imediata e Recibos de Depósitos Bancários (RDB). Enquanto o segundo rende 100% do CDI, o primeiro tende a render acima do fundo. Os dois são considerados seguros, de baixo risco e com alto rendimento, e a escolha por um ou outro vai depender do seu perfil enquanto cliente e também das suas preferências como investidor.

O TechTudo conversou com o economista Marcelo D'Agosto para entender se é seguro manter os investimentos nas Caixinhas. De acordo com o especialista, elas, "de uma forma geral, são seguras", mas D'Agosto aponta para a necessidade dos clientes entenderem os riscos de cada tipo de investimento: "Quanto maior a expectativa de rendimento, maior o risco", explicou.

2 de 2 Caixinhas do Nubank têm modalidades diferentes de rendimento — Foto: Divulgação/Nubank Caixinhas do Nubank têm modalidades diferentes de rendimento — Foto: Divulgação/Nubank

Ainda, caso você já tenha sofrido queda nas suas Caixinhas, pode ser uma boa ideia manter o dinheiro no fundo mesmo assim, segundo o economista. "Nesse caso específico, o cliente já teve a perda. Se ele permanecer, a rentabilidade da caixinha pode voltar a ser positiva", disse ao TechTudo.

Vale lembrar aqui que, em declaração à matéria, o Nubank alegou que "a parcela de investimento em debêntures das Lojas Americanas já foi revista pela Nu Asset Management". Assim, a tendência é de que o fundo volte à rentabilidade normal - que, nos últimos 90 dias, segundo dados do próprio banco digital, ficou em 2,72% positivamente.

Como retirar meu dinheiro das Caixinhas?

Caso você ainda esteja apreensivo sobre manter seu dinheiro nas Caixinhas do Nubank, é possível retirá-lo de maneira simples pelo app para Android ou iPhone (iOS). Se estiver na modalidade NU Reserva Imediata e fizer a solicitação até 14h, o valor é devolvido à conta corrente até às 18h do mesmo dia. Agora, se você fizer a solicitação após as 14h e/ou em finais de semana/feriados, o dinheiro fica disponível no próximo dia útil.

Abra o app do Nubank e vá no ícone de cifrão ($), no centro inferior da tela; Toque na opção "Caixinhas" e selecione a que você deseja modificar. Em seguida, vá em "Resgatar"; Digite o valor que deseja resgatar e/ou vá em "Resgatar tudo". Aperte em "Confirmar" e aguarde o prazo estipulado.

O que diz o Nubank sobre o caso?

O TechTudo procurou o Nubank para esclarecimentos sobre a queda nos investimentos feitos pelo NU Reserva Imediata. Em resposta, o banco enviou a seguinte nota:

"A Nu Asset Management, gestora de fundos de investimentos do Nubank, esclarece que o fundo de renda fixa “Nu Reserva Imediata” possui estratégia desenhada para ser uma opção de baixo risco e alta liquidez, e busca performance acima do CDI ao longo do tempo. O Nu Reserva Imediata é um fundo de renda fixa com grau de investimento, possui rentabilidade nominal positiva de 2,72% nos últimos 90 dias, e segue trajetória de rentabilidade de longo prazo, apoiada pela diversificação de investimentos.

Assim como dezenas de fundos no mercado com o mesmo perfil, o Nu Reserva Imediata também investe em ativos de crédito privado, dentro de um limite regulatório. A parcela de investimento em debêntures das Lojas Americanas, historicamente avaliada como Triple A por diferentes casas de rating, já foi revista pela Nu Asset Management."

