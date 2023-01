ROG Raikiri Pro: novo controle turbinado funciona no Xbox e Windows

Mais facilidade e precisão na hora de jogar. Essa é a promessa da Asus ao anunciar, na CES 2023, um novo controle sem fio compatível com Xbox e PC. O ROG Raikiri Pro tem visual moderno, principalmente por causa da tela OLED na parte frontal. Na traseira ficam botões configuráveis, similares aos que são encontrados no modelo Elite da Microsoft .

O painel OLED pode ser configurado para exibir informações como textos, dados do microfone ou mesmo informações da bateria, além de permitir o acionamento de perfis salvos. O controle, que é um modelo certificado para os consoles Xbox, pode ser conectado por meio de Bluetooth, conexão de 2,4 GHz ou mesmo por meio de um cabo USB, garantindo assim muita versatilidade para o equipamento.

1 de 2 Controle ROG Raikiri Pro na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Controle ROG Raikiri Pro na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Na parte de trás existem quatro botões que podem ser configurados de acordo com o game, podendo tornar mais rápida a troca de arma em um jogo de tiro. Também podem ser personalizados para determinar a trocha de marchas em jogos de corrida. Os gatilhos do controle também prometem muita precisão e contam ainda com sistema de trava.

O ROG Raikiri Pro permite ainda que sua iluminação RGB seja configurada e conta com direcional num formato diferente do controle original do Xbox – ele é mais liso.

Outros dois botões ficam na parte superior, próximos da entrada USB-C. Eles permitem a alternância rápida entre os perfis configurados.

2 de 2 Equipamento foi apresentado na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Equipamento foi apresentado na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O ROG Raikiri Pro conta com uma saída de áudio de 3,5 mm para fones de ouvido. Segundo a Asus, o controle traz ainda uma DAC embutida que aprimora a qualidade de áudio e a comunicação durante a jogatina. Ainda sobre o design, o ROG Raikiri Pro tem um acabamento com uma textura que visa melhorar o grip (pegada) e torná-lo mais confortável para os jogadores.

Além da versão Pro, a Asus também anunciou um modelo base, chamado apenas de ROG Raikiri. Ele tem algumas diferenças no visual, como ausência do display OLED e um direcional mais parecido com o controle original do Xbox.