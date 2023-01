Com um volume de VRAM similar e frequências que podem passar dos 2.400 MHz no modelo da AMD, as placas prometem oferecer um desempenho equilibrado e suporte a tecnologias modernas que podem aprimorar a qualidade visual em jogos mais recentes. Abaixo, o TechTudo apresenta mais detalhes de RTX 2060 Super e RX 6600 para ajudar a decidir em qual dos modelos vale a pena investir em 2023.

1 de 4 RTX 2060 Super vs RX 6600: compare as placas de vídeo Nvidia e AMD — Foto: Divulgação/Nvidia RTX 2060 Super vs RX 6600: compare as placas de vídeo Nvidia e AMD — Foto: Divulgação/Nvidia

Especificações

Os modelos contam com boas especificações, com destaque para a memória GDDR6 com 8 GB, o que tende a ser o suficiente para uma performance adequada mesmo em jogos modernos. Quanto à eficiência das memórias, a tendência é que a RTX 2060 Super leve vantagem, uma vez que, com seus 256 bits, oferece uma interface de largura de banda maior que a concorrente.

Os dois modelos possuem suporte a VR e Ray Tracing, e contam com opções de saídas de vídeo parecidas. Até por ser uma placa mais antiga, a placa da Nvidia é um modelo que ainda traz a conexão DVI — que não aparece mais em GPUs modernas.

Performance

De acordo com informações de sites especializados em benchmarks, a RTX 2060 Super tende a oferecer mais desempenho, o que ficou evidenciado por meio de testes em jogos e também em testes sintéticos.

Em jogos, a vantagem da placa da Nvidia é de cerca de 11%, enquanto em testes sintéticos a vantagem da placa fica entre 4% e 10%. Isso demonstra que, apesar da diferença, existe um certo equilíbrio entre o que as GPUs podem entregar.

2 de 4 AMD Radeon RX 6600 em um modelo da Asus — Foto: Divulgação/Asus AMD Radeon RX 6600 em um modelo da Asus — Foto: Divulgação/Asus

Consumo

A tendência é que a placa da AMD seja uma opção mais eficiente energeticamente, o que pode ser resultado de um TDP menor, o que também permite que a RX 6600 exija uma fonte de alimentação com potência menor.

Além disso, mesmo com números de consumo menor, a RX 6600 promete entregar clocks mais altos, o que é mais um indicativo de que a placa da AMD pode ser mais eficiente que a concorrente.

Recursos

Os dois modelos oferecem suporte às principais APIs do mercado, como Vulkan e DirectX 12, assim como são soluções compatíveis com o Ray Tracing, recurso que promete aprimorar a qualidade de iluminação em jogos e softwares compatíveis.

Os modelos também podem ser opções interessantes para quem procura uma GPU para realidade virtual, que, mesmo não sendo um recurso tão popular, sempre acaba sendo uma forma de evidenciar o potencial de desempenho de uma placa de vídeo.

3 de 4 Nvidia GeForce RTX 2060 Super possuem Ray Tracing — Foto: Divulgação/Nvidia Nvidia GeForce RTX 2060 Super possuem Ray Tracing — Foto: Divulgação/Nvidia

Preço e disponibilidade

Atualmente, a RX 6600 aparece no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 2.079, sendo uma placa que é facilmente encontrada em lojas especializadas, tendo ainda uma grande oferta de placas usadas em oferta.

Já a placa da Nvidia tem um custo inicial de R$ 2.614, o que pode ser justificado pela alta procura pelo modelo, que, mesmo já tendo um certo tempo de mercado, ainda promete oferecer um nível de desempenho muito adequado.

Produto desta matéria | TechTudo 8 GB XFX Radeon RX 6600 R$ 2.079 IR À LOJA

Todas as ofertas de XFX Radeon RX 6600 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 8 GB XFX Radeon RX 6600 R$ 2.079 IR À LOJA

Produto desta matéria | TechTudo 1.680 MHz Galax Nvidia GeForce RTX 2060 Super R$ 2.614 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galax Nvidia GeForce RTX 2060 Super × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 1.680 MHz Galax Nvidia GeForce RTX 2060 Super R$ 2.614 IR À LOJA

Custo-benefício

RTX 2060 Super e RX 6600 são duas placas de vídeo muito adequadas para quem busca uma GPU para Full HD, e ao menos atualmente, a diferença de preço entre as placas não é tão grande, o que faz com que a decisão de qual modelo é mais interessante, acabe se voltando para o que cada uma delas pode oferecer.

4 de 4 Versão da Asrock traz design robusto e duas fans para a RX 6600 — Foto: Divulgação/Asrock Versão da Asrock traz design robusto e duas fans para a RX 6600 — Foto: Divulgação/Asrock

Além de mais desempenho, a tendência é que com o Ray-Tracing, a placa da Nvidia entregue mais performance, porém, com um custo mais baixo, a placa da AMD acaba sendo uma opção muito válida uma vez que a diferença de performance entre as placas não é tão grande.

Ficha técnica RTX 2060 Super e RX 6600

RTX 2060 Super vs RX 6600 Especificações Nvidia RTX 2060 Super AMD RX6600 Lançamento janeiro de 2019 outubro de 2021 Preço a partir de R$ 2.614 a partir dos R$ 2.079 Clock base / boost 1.470 / 1.650 MHz 2.044 / 2.491 MHz Memória 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Interface de memória 256 bits 128 bits VR sim sim Ray Tracing sim sim Conexões DisplayPort / HDMI / DVI-DL DisplayPort / HDMI Energia da placa 175 W 132 W Fonte recomendada 550 W 450 W Energia complementar um conector de oito pinos um conector de oito pinos