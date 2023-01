Ryzen 5 5500 vs Ryzen 5 3600: compare os processadores AMD

A seguir, examinamos a ficha técnica dos dois produtos e discutimos as diferenças sutis entre eles, como a oferta de PCIe de quarta geração no 3600, que é mais antigo, enquanto o Ryzen 5500 apresenta performance um pouco superior. Confira os detalhes na sequência.

1 de 5 AMD Ryzen 5 3600 tem seis núcleos e utiliza soquete AM4 — Foto: Rafael Leite/TechTudo AMD Ryzen 5 3600 tem seis núcleos e utiliza soquete AM4 — Foto: Rafael Leite/TechTudo

Especificações

2 de 5 Ryzen 5 5500 é opção mais em conta das linhas mais recentes da AMD — Foto: Divulgação/AMD Ryzen 5 5500 é opção mais em conta das linhas mais recentes da AMD — Foto: Divulgação/AMD

Ambos de perfil intermediário dentro da segunda e quarta gerações de processadores Ryzen da AMD, os modelos 3600 e 5500 são opções hexa-core com 12 threads e velocidades na faixa de 4 GHz: nos dois casos, a AMD promete clock base de 3,6 GHz e turbo capaz de levar os núcleos Zen 2 do Ryzen 5 3600 e Zen 3 do 5500 a 4,2 GHz.

Os dois processadores reconhecem memória do tipo DDR4 de frequências de até 3.200 MHz em dual-channel, em um total de 128 GB. No que diz respeito ao cache, há uma diferença que favorece o 3600, com 32 MB em L3. Já o 5500 fica na metade disso, com 16 MB.

Outro diferencial relevante entre os dois modelos da AMD fica por conta do suporte a periféricos. O Ryzen 5 3600, em que pese ser mais antigo, oferece suporte ao PCIe 4.0, enquanto o 5500 fica restrito ao PCIe 3.0. Na prática, isso representa velocidades mais baixas na hora de instalar placas de vídeo, SSDs via PCIe e outros periféricos que usem PCIe e sejam compatíveis com a quarta geração do protocolo.

Desempenho

3 de 5 Lançamento de AMD Ryzen 5500 chegou em abril de 2022 — Foto: Divulgação/AMD Lançamento de AMD Ryzen 5500 chegou em abril de 2022 — Foto: Divulgação/AMD

Com especificações técnicas tão parecidas no geral, os dois processadores acabam similares também no desempenho. Dito isto, o 5500 acaba em vantagem nos benchmarks basicamente porque usa uma arquitetura mais atual e eficiente, o que garante melhor desempenho.

Segundo o CPU Benchmark da PassMark, o Ryzen 5 5500 atinge 19.488 pontos no geral, contra 17.795 do 3600 – desvantagem de 8,7%, portanto. Em cenários de uso reais, a diferença pode ser difícil de ser percebida.

Entretanto, é importante destacar que, embora mais rápido, o modelo 5500 carece de suporte a PCIe 4.0: a presença deste protocolo no 3600 o torna mais atraente para gamers do que o irmão mais novo.

Recursos

4 de 5 Cooler Wraith Stealth, que acompanha o Ryzen 5 3600 — Foto: Rafael Leite/TechTudo Cooler Wraith Stealth, que acompanha o Ryzen 5 3600 — Foto: Rafael Leite/TechTudo

As duas CPUs da Advanced Micro Devices têm um perfil tecnológico similar. A principal característica que as aproxima — e as difere de processadores equivalentes da Intel — é o fato de que as duas suportam overclock: para isso, o usuário precisa apenas de placa-mãe com soquete AM4 compatível com a prática.

Outro detalhe relevante é que os dois processadores fazem parte das linhas de CPUs da AMD sem oferta de placa gráfica integrada. Isso implica na necessidade de que o usuário possua uma placa de vídeo dedicada no PC para poder usar qualquer um dos dois Ryzen.

Consumo

5 de 5 Ryzen 5 5500, assim como o 3600, vem sem placa gráfica integrada — Foto: Divulgação/AMD Ryzen 5 5500, assim como o 3600, vem sem placa gráfica integrada — Foto: Divulgação/AMD

O envelope térmico dos dois processadores é o mesmo: de perfil intermediário, as duas unidades opções da AMD precisam dissipar um total de 65 W quando submetidas a 100% de suas capacidades. Não se trata de um TDP radical, e a exigência não deve representar grandes desafios para abrigar a CPU dentro de gabinetes mais apertados e de sistemas de refrigeração mais modestos.

A respeito de refrigeração, os dois modelos são comercializados pela AMD com um cooler na caixa. O modelo em questão é da linha Wraith, da própria AMD, e de boa reputação no que diz respeito a nível de ruído e eficiência — a não ser que a ideia seja realizar overclock. Neste caso, sistemas mais robustos são recomendados.

Preço

Bem próximos em especificações técnicas e em performance, os dois processadores da AMD também aparecem em faixas de preço similares. Nas nossas pesquisas, o modelo mais em conta entre os dois é o 3600, saindo a R$ 830.

Já o Ryzen 5 5500 é mais recente, mas aparece no mercado a preços similares. De acordo com nossas pesquisas, é possível encontrá-lo atualmente a R$ 839, diferença bem pequena em relação ao 3600.

Produto desta matéria | TechTudo PROCESSADOR AMD Ryzen 5 3600 R$ 830 IR À LOJA

Todas as ofertas de AMD Ryzen 5 3600 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PROCESSADOR AMD Ryzen 5 3600 R$ 830 IR À LOJA

Produto desta matéria | TechTudo PROCESSADOR AMD Ryzen 5 5500 R$ 839 IR À LOJA

Todas as ofertas de AMD Ryzen 5 5500 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PROCESSADOR AMD Ryzen 5 5500 R$ 839 IR À LOJA

Ficha técnica Ryzen 5 5500 vs Ryzen 5 3600

Ryzen 5 5500 vs Ryzen 5 3600 Especificações Ryzen 5 5500 Ryzen 5 3600 Lançamento abril de 2022 julho de 2019 Preço a partir de R$ 839 a partir de R$ 830 Núcleos / threads 6 / 12 6 / 12 Velocidade 3,6 a 4,2 GHz 3,6 a 4,2 GHz Overclock sim sim Memória RAM até 128 GB DDR4 a 3.200 MHz até 128 GB DDR4 a 3.200 MHz Cache 16 MB em L3 32 MB em L3 Placa de vídeo não inclui não inclui Soquete AM4 AM4 TDP 65 W 65 W