A Samsung apresentou, nesta quarta-feira (4), sua nova linha de smart TVs para 2023 e dois novos projetores. Entre os televisores, estão modelos Neo QLED 4K e 8K, com tecnologia de iluminação Mini LED , além de produtos OLED e microLED , que devem chegar ao Brasil pela primeira vez. O projetor The Freestyle , voltado para a Geração Z, ganhou uma nova versão, enquanto o mais robusto The Premiere recebeu uma variante com resolução 8K .

Os anúncios foram feitos durante a CES 2023, maior feira de eletrônicos do mundo, que acontece nesta semana em Las Vegas, nos Estados Unidos. Na coletiva da empresa, foi revelado ainda um modo de de visualização voltado para pessoas com deficiência visual, chamado Relumino Mode. O TechTudo está presente na feira e traz, a seguir, os principais lançamentos da Samsung.

Samsung apresenta novas smart TVs e projetores na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Neo QLED

A Samsung não detalhou modelos individuais da linha Neo QLED, mas apresentou algumas inovações tecnológicas. Os produtos, que têm tecnologia de iluminação Mini LED, trazem o chip Neural Quantum, que tem processamento de 14 bits via inteligência artificial para entregar cenas mais realistas. Um algoritmo desenvolvido pela empresa possibilita ainda o Auto HDR Remastering, recurso que também usa IA para transformar conteúdos SDR em HDR.

Agora, os televisores também contam com um hub Smart Things integrado. Com isso, é possível controlar dispositivos de casa inteligente diretamente da smart TV, com uma visualização panorâmica em uma espécie de planta da casa, por meio do chamado 3D Map View.

Os produtos, que devem receber a letra C como complemento (uma QN85B viraria QN85C, por exemplo), ainda não têm previsão de lançamento ou preços revelados para o Brasil. São esperadas novas versões em várias das categorias de TVs, como o modelo gamer QN90 e as variantes 8K da linha.

OLED e microLED

A Samsung vai levar, pela primeira vez, modelos OLED e microLED ao Brasil. Na primeira categoria, são esperados ao menos os modelos de 55 e 65 polegadas, que contam com os mesmo recursos da linha Neo QLED, como o Gaming Hub, e têm taxa de atualização de 144 Hz. Segundo a fabricante, a demora em entrar no mercado OLED se deve à necessidade de endereçar problemas comuns da tecnologia, como o efeito burn-in. A empresa dá garantias de que seus produtos são seguros nesse sentido. Eles chegam ao Brasil ainda no primeiro semestre.

Detalhe mostra espessura de tela da TV OLED da Samsung — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

As telas microLED, voltadas para um público de poder aquisitivo bem elevado, como empresas, também chegarão ao país. Na CES, foram exibidos modelos entre 50 e 140 polegadas. A Samsung diz que o Brasil receberá apenas modelos superiores às 100".

Lifestyle

The Freestyle recebeu nova versão para 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

A linha Lifestyle da Samsung também recebeu novidades. O projetor portátil The Freestyle, anunciado durante a CES 2022, ganhou uma nova versão. Nela, está presente o Samsung Gaming Hub, que dá acesso a apps de streaming de jogos diretamente no sistema operacional do dispositivo. Além disso, é possível combinar dois projetores para exibir uma imagem gigante em 21:9, remetendo ao aspecto do cinema. O produto chega ao Brasil neste ano, ainda sem preço definido.

O projetor The Premiere, mais robusto e voltado para um mercado mais exigente, ganhou uma versão 8K. O dispositivo, que usa tecnologia laser para exibir as imagens, tem tela em tamanho máximo de 150 polegadas. No momento, não há previsão de chegada do produto ao Brasil.

The Premiere: projetor da Samsung ganhou versão 8K — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Gaming Hub

A Samsung anunciou novidades para o Gaming Hub na linha de 2023. Agora, será possível fazer streaming de jogos em 4K via Xbox Cloud Gaming e GeForce Now, da Nvidia. O recurso estará disponível nos Estados Unidos a partir do dia 15 de fevereiro. A data de lançamento no Brasil não foi confirmada.

Relumino Mode

Durante a coletiva de imprensa da Samsung, algo que chamou a atenção foi o novo Relumino Mode. Voltado para pessoas com certo grau de deficiência visual, o recurso aprimora contraste, brilho e outros aspectos da imagem para melhorar a visualização de conteúdo por quem enxerga parcialmente.

Relumino Mode é uma iniciativa voltada para pessoas com deficiência visual — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Foi anunciada ainda uma parceria da Samsung com a Philips Hue, divisão da Philips de iluminação inteligente. Agora, é possível utilizar um app para sincronizar luzes inteligentes com o conteúdo exibido na TV da marca. O sistema reproduz cores compatíveis com a imagem do televisor, podendo ser um filme, uma partida de futebol ou mesmo um jogo diretamente de um console.

Samsung anunciou parceria com a Philips Hue — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Smart Things Station

A Samsung também revelou o novo dispositivo Smart Things Station. Trata-se de um hub de casa inteligente que também funciona como um carregador sem fio para o celular. A fabricante promete fácil instalação e compatibilidade com uma grande variedade de produtos, incluindo o padrão Matter.

SmartThings Station é o novo hub de casa inteligente da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

A ideia é que o aparelho se conecte a dispositivos inteligentes, como termostatos e lâmpadas, para facilitar a automação e a criação de rotinas. Por enquanto, o produto só será lançado nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, em fevereiro deste ano.