Samsung apresenta smart TV QD-OLED com brilho de até 2.000 nits

Smart TVs com imagem deslumbrante. Esta é a promessa da Samsung ao anunciar a geração 2023 de TVs com painel QD-OLED. Os modelos trazem tela de 49, 55, 65 ou até mesmo 77 polegadas. Além da resolução 4K, elas se destacam por atingir até os 2.000 nits de brilho máximo e fazem parte do catálogo de produtos que estará em exposição na CES, feira de eletrônicos de consumo que acontecerá entre os dias 5 e 8 de janeiro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O TechTudo está na cidade para a cobertura presencial.