Samsung cria tela de celular que dobra e também desliza

A Samsung apresentou um conceito de tela que combina duas tecnologias diferentes e ainda recentes no mercado: a de painéis dobráveis e de painéis deslizáveis. O protótipo foi revelado nesta terça-feira (3) pela gigante sul-coreana e ficará exposto na CES 2023, principal feira de eletrônicos do mundo. Apelidada de Flex Hybrid OLED, a solução desenvolvida é voltada para celulares, tablets e notebooks do futuro. Com isso, a marca espera ampliar a versatilidade dos dispositivos móveis.