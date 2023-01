Samsung lança Galaxy A23 e Galaxy A04E no Brasil; saiba os preços

O Galaxy A23 5G possui uma tela LCD de 6,6 polegadas com resolução Full HD+ e 120 Hz de taxa de atualização. O dispositivo vem equipado com chip Snapdragon 695 5G com oito núcleos de processamento e 2,20 GHz. A sua ficha técnica também inclui 4 GB de memória RAM e 128 GB de espaço interno, que pode ser expandido para até 1 TB com cartão microSD.

Já o Samsung Galaxy A04E é um aparelho de entrada com processador MediaTek P35, também de oito núcleos, com 2,3 GHz. O smartphone tem 3 GB de memória RAM, apenas 64 GB de espaço interno, que também pode ser expandido para até 1 TB via microSD. Ele tem uma tela de 6.5” de qualidade LCD com resolução HD+ e apenas 60 Hz de taxa de atualização, sendo metade do outro lançamento.