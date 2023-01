Samsung lança monitor Odyssey OLED G8 com Gaming Hub; veja preço

A Samsung anunciou, na quarta-feira (18), o lançamento no Brasil do novo monitor gamer Odyssey OLED G8 que, como o nome indica, possui painel OLED de 34 polegadas de tamanho. O novo dispositivo tem taxa de atualização de 175 Hz e consegue atingir o tempo de resposta de 0,1 ms, além de acabamento em metal premium. O preço sugerido é de R$ 11.999, com disponibilidade imediata na loja online da marca e a promessa de chegar "em breve" no varejo de eletrônicos .

O monitor gamer traz o processador Neo Quantum, que tem a função de analisar cada frame exibido pelo painel OLED como forma de otimizar a qualidade, de forma automática, de acordo com a divulgação oficial. O Odyssey OLED G8 traz também a tecnologia Ultra-WQHD, que tende a garantir um campo de visão maior para jogar, dando suporte à proporção de tela 21:9.

2 de 4 Odyssey OLED G8 é branco na parte de trás e tem iluminação projetada — Foto: Divulgação/Samsung Odyssey OLED G8 é branco na parte de trás e tem iluminação projetada — Foto: Divulgação/Samsung

O modelo também oferece a tecnologia Display HDR True Black 400, que tende a exibir as cores escuras sem o vazamento de luz, o que pode tornar a cor preta mais fiel. Além disso, vale dizer que ele vem com suporte para o FreeSync Premium da AMD, o que pode justificar a redução no tempo de resposta.

Para completar, ele vem com suporte às assistentes de voz Alexa, da Amazon, e Bixby, da própria Samsung. Isso pode permitir que o monitor seja configurado para ser a central de controle de uma casa inteligente, por meio do sistema Smart Things, que permite controlar as luzes, cortinas, produtos eletrônicos e TVs compatíveis com a internet das coisas. Ele também oferece o sistema Samsung Gaming Hub, para streaming de jogos.

3 de 4 Odyssey OLED G8 traz um círculo de LED que permite ao usuário configurar livremente — Foto: Divulgação/Samsung Odyssey OLED G8 traz um círculo de LED que permite ao usuário configurar livremente — Foto: Divulgação/Samsung

O Odyssey OLED G8 possui ajustes livres de posição, conexão Wi-Fi e conjunto de luz com tecnologia Core Lighting+, que promete configuração fácil para ajustar as cores de acordo com o setup do usuário. A iluminação pode ser vista no disco da parte de trás do produto, conforme a imagem acima.

4 de 4 Odyssey G30 é um monitor gamer menor e mais simples, para todo tipo de público — Foto: Divulgação/Samsung Odyssey G30 é um monitor gamer menor e mais simples, para todo tipo de público — Foto: Divulgação/Samsung