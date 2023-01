Samsung libera pacote de segurança para celulares Galaxy

Usúarios dos celulares Galaxy A50 e Galaxy S10 Lite serão contemplados com novas atualizações de segurança, pois a Samsung começou a liberar o pacote mais recente nesta semana. A princípio, estão na rota da marca sul-coreana a versão internacional do Galaxy S10 Lite, bem como a variante do Galaxy A50 vendida na América Latina (sob a nomeclatura “SM-A505G”).

O novo firmware é importante pois conta com correções para diversas brechas consideradas de “alta gravidade” e que estariam em versões anteriores do software da empresa. Num dos exemplos, a Pasta Segura ficou mais resistente a invasões.

2 de 2 Galaxy A50 e Galaxy S10 Lite começam a receber update de segurança para janeiro de 2023 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy A50 e Galaxy S10 Lite começam a receber update de segurança para janeiro de 2023 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Por se tratar de uma atualização de segurança, não há nenhum novo recurso do sistema, como as grandes modificações realizadas após a chegada de novas versões do Android (Google). No Galaxy A50, o novo firmware vem sob a nomeclatura “A505GUBS9CWA2”, enquanto o patch de segurança de janeiro para o Galaxy S10 Lite é o “A505GUBS9CWA2”.

Por enquanto, apenas usuários da Espanha estão recebendo o patch de segurança do Galaxy S10 Lite, mas novas regiões do mundo devem ser contempladas nos próximos dias. A atualização do Galaxy A50 está mais avançada – 23 países da América Latina estão na lista, inclusive o Brasil.

Vale lembrar que a atualização ocorre de forma gradual. Ou seja, pode demorar um pouco para que o pacote chegue ao usuário, mesmo que o modelo cumpra todos os requisitos. Para verificar a disponibilidade do patch de segurança, o usuário deve acessar as configurações do dispositivo e ir em “atualizações de software”.

🔎 Relembre o lançamento do Galaxy S10 no vídeo abaixo

Relembre o lançamento do Galaxy S10

Outras correções

O patch de segurança de janeiro de 2023 também corrige um problema de vulnerabilidade do Knox Service que afetava as permissões do usuário. Outra manutenção foi feita na chave de criptografia do NFC. Vale lembrar que o Galaxy A50 é elegível para atualizações de segurança trimestrais, enquanto o Galaxy S10 Lite ainda compõe o rol de modelos aptos para atualizações de segurança mensais.