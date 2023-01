Samsung revela quais celulares Galaxy vão receber a One UI 5.1

A Samsung divulgou uma lista preliminar com os celulares da marca que receberão a versão 5.1 da One UI. A nova interface para Android será anunciada oficialmente com o lançamento do Galaxy S23, programado para fevereiro. A partir daí, outros modelos serão contemplados com o update. A informação foi obtida através do documento de changelog (registro de alterações realizadas num software) extraído do Galaxy Watch 5.