Samsung tem papel crucial no iPhone 14 Pro; entenda o caso

Pouca gente sabe, mas a Samsung teve papel crucial na implementação do recurso que se tornou divisor de águas para o iPhone em tempos recentes: o notch interativo visto nas versões mais potentes do iPhone 14 . Os modelos Pro e Pro Max trazem uma funcionalidade que dependeu de uma mudança na maneira de produzir a tela do celular .

Embora a Apple e a Samsung sejam fortes concorrentes no mercado de smartphones, elas também têm relação de parceria em alguns acessórios e em componentes eletrônicos. Foi o caso da tecnologia do recorte no display OLED da nova geração dos mais sofisticados iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max com a introdução do módulo de Dynamic Island (Ilha Dinâmica). Para fins de comparação, foi a primeira vez nos últimos anos que a empresa da maçã adotou uma estética diferente no iPhone.

De acordo com o site coreano The Elec, a Apple encomendou da Samsung uma tecnologia, cujo objetivo era ampliar seu método de impressão a jato de tinta para selar as bordas recortadas da linha iPhone 14 Pro.

Na prática, o recurso disponibilizado pela fabricante coreana garante que o oxigênio ou a umidade não possam entrar para encurtar o painel vida útil da tela do dispositivo. Portanto, os novos modelos revelam maior durabilidade aos seus usuários em relação aos outros aparelhos.

2 de 2 iPhone 14: versões Pro têm notch em formato de pílula — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14: versões Pro têm notch em formato de pílula — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Ainda sobre a construção do notch interativo, a Apple solicitou a Samsung um modelo de impressão a jato de tinta parecido com o utilizado pela companhia coreana no processo de vedação no Galaxy S21 Ultra em 2021. Esse modelo, por exemplo, tem somente uma pequena abertura redonda para a parte da frente, que é a câmera frontal.

Ao dar play numa música no Apple Music e oferecer ao dono do iPhone a possibilidade de passar a exibir a capa do álbum e o progresso da música, o conceito da empresa americana era não misturar a tela com a Ilha Dinâmica. Pelo contrário, a empresa queria garantir que as bordas fossem seladas e criar uma "barragem" separando o notch do resto do painel OLED. Além disso, a tela nivelou a altura e otimizou o espaço de perfuração das arestas, resultantes da perfuração do recorte no painel.

Dynamic Island - o novo notch do iPhone 14 Pro em ação — Foto: Reprodução/Apple

Antes de consultar a Samsung para ajudar no projeto de impressão do seu novo notch interativo, a Apple conversou com a LG. No entanto, a empresa teve problemas com o nível de requisitos de qualidade solicitados pela empresa americana. A Samsung, portanto, ficou como a única fornecedora para o hardware dos displays para os modelos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Com informações de Phone Arena e The Elec