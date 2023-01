Samsung tenta resolver principal queixa sobre Galaxy dobrável

Diferentemente do formato visto atualmente no Galaxu Z Fold 4, a possível tecnologia substituta viria em formato de gota d’água e reduziria não só o espaço entre um painel e outro, como também a marca evidente que os unifica. Essas e outras especulações, ainda sem confirmação, podem ser apresentadas em agosto.

Alguns celulares dobráveis da concorrência trazem um mecanismo similar. É o caso do Oppo Find N2 e do Motorola Razr 2022.

A implementação da “dobradiça de halter”, nome pelo qual é chamada nos relatórios, poderia amenizar a preocupação de consumidores em relação à durabilidade do aparelho. Entre outros benefícios, o telefone também poderia ficar mais fino enquanto dobrado, além de contar com a já existente proteção contra água, conferida pelo IPX8.

Apesar de possivelmente estrear neste ano, a tela foi patenteada ainda em 2016 pela gigante sul-coreana. No entanto, não se sabe ao certo o motivo de a fabricante não ter optado por ela desde as primeiras gerações de dobráveis. Há palpites que sugerem que a empresa elaborou a implementação da resistência à água para depois alterar o formato da dobra.

Além da nova estrutura com vinco suavizado, também são esperados upgrades em outros aspectos, como na câmera. A expectativa é de que o Galaxy Z Fold 5 traga uma câmera principal de 108 MP, um chip de última geração que ainda não foi apresentado, e até mesmo suporte à caneta digital S Pen .

As novidades apontadas seguem apenas no campo da especulação, sem confirmação por parte da Samsung. Enquanto o vindouro suscita debates sobre novos recursos, o modelo atual, Galaxy Z Fold 4, faz sucesso pelo mundo, inclusive com adeptos de relevo, como Bill Gates.