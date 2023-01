Scott Pilgrim e Cotton Rock'n'Roll são destaques nos lançamentos da semana

Scott Pilgrim vs The World: The Game e Cotton Rock'n'Roll são os destaques nos lançamentos dessa semana. O beat'em up de Scott Pilgrim produzido pela Ubisoft e um novo título da clássica série japonesa Cotton Fantasy não chegam sozinhos. Eles serão acompanhados ainda pelos games de tiro retrô Catacombs: The Beginning, o FPS com elementos de terror Midnight Alert e o jogo de tiro independente shoot'em up The Cursed Knight. Saiba tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e plataformas onde estão disponíveis, a seguir.

Scott Pilgrim vs The World: The Game - 5 de janeiro - PC

Já disponível na loja da Ubisoft, Scott Pilgrim Vs The World: The Game chega agora também ao PC via Steam após uma mudança na política da empresa que está trazendo seus jogos de volta para a loja digital da Valve. O jogo é um beat'em up, gênero muito popular nos fliperamas dos anos 90 onde o jogador avança pela fase enquanto bate em todos pelo caminho.

No game, o usuário controla Scott Pilgrim, personagem da série de quadrinhos e filme de mesmo nome, enquanto enfrenta os 7 ex-namorados do mal de sua paixão, Ramona. Jogadores também podem controlar personagens além de Scott, como a própria Ramona e seus amigos Stephen, Kim, Knives Chau e Wallace, em um multiplayer cooperativo para até 4 pessoas.

Cotton Rock'n'Roll - 5 de janeiro - PC

A clássica série Cotton Fantasy comemora seu aniversário de 30 anos com o lançamento de um título inédito e com visuais modernos. A franquia é mais conhecida no Japão, apesar de alguns games terem saído no ocidente, e traz uma experiência shoot'em up, focada em tiros contra diversos adversários.

Por vezes, os jogadores se referem ao formato como "jogo da navinha", em referência ao clássico Space Invaders. A diferença é que, em Cotton Rock'n'Roll, ao invés de uma nave, usuários controlam uma bruxinha e enfrentam várias criaturas sobrenaturais pelo caminho. O game traz 6 personagens para escolher: Cotton, Appli, Ria, Fina, Kawase e Luffee, além de 10 fases iniciais para completar, com caminhos alternativos e níveis extras a serem desbloqueados.

Catacombs: The Beginning - 5 de janeiro - PC

Neste jogo de ação e tiro com gráficos retrô nos moldes do clássico Doom, jogadores terão que explorar macabras catacumbas infestadas de monstros em busca de armamentos e cidadãos para resgatar. O game produzido pela BloodRain Publishing também conta com elementos roguelike, uma vez que cada partida apresenta um mapa diferente. Usuários começarão cada fase equipados apenas com uma faca enquanto procuram por mais armas para se defender e por chaves para progredir no mapa.

Midnight Alert - 5 de janeiro - PC

Dos mesmos desenvolvedores de Pesadelo: O Início vem um novo jogo de terror e tiro FPS que coloca jogadores em ambientes escuros repletos de criaturas assustadoras. Durante o game da produtora J-Tech Studio, usuários poderão usar armas para se defender mas, mesmo assim, vão levar alguns sustos, além de enfrentar chefes grotescos. Os equipamentos também poderão ser melhorados por meio de modificações, como a adição de miras, lasers, lanternas e mais.

The Cursed Knight - 2 de janeiro - PC

Desenvolvido pela produtora GGS Studio Creation, The Cursed Knight presta homenagem aos clássicos dos anos 90 do Mega Drive com um desafiador game de ação, aventura e elementos shoot'em up. O jogo se passa no futuro distópico de 3122, quando a raça humana foi reduzida a uma população de 5 milhões de habitantes e a Terra foi transformado no principado de Dallongeville pelo Rei Alberich. Inteligências artificiais do passado se tornaram deuses e a tecnologia foi perdida, mas um cavaleiro modificado geneticamente chamado Kaider ainda tentará lutar contra toda essa tirania e resgatar sua princesa.