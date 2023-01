Série de The Last of Us vai ser idêntica ao jogo? Veja perguntas e respostas

A série The Last of Us chega ao HBO Max em 15 de janeiro, dez anos após o lançamento do jogo de sobrevivência feito exclusivamente para o PS3 . Produzido pela Sony Pictures Entertainment em conjunto com a PlayStation Productions, o programa é ambientado em um cenário pós-apocalíptico dos Estados Unidos, em que um fungo que transforma humanos em espécies de zumbis já dizimou o país há 20 anos. Na trama, nós acompanhamos Joel e Ellie, a dupla de protagonistas interpretados por Pedro Pascal (O Mandaloriano) e Bella Ramsey (Game of Thrones). A produção também conta com nomes de peso, como o ganhador do Emmy Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann, co-presidente da Naughty Dog , estúdio de videogame que criou o jogo.

Como acontece com todo título popular que ganha uma adaptação, é comum que os fãs se perguntem até que ponto a série seguirá o enredo original e o que pode surgir de novidade neste novo ciclo de The Last of Us. O TechTudo selecionou algumas perguntas e agrupou todas as informações já divulgadas pela produção. Confira a seguir.

2 de 5 Na adaptação da HBO, Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) precisam atravessar um país repleto de monstros comedores de carne humana — Foto: Reprodução/IMDb Na adaptação da HBO, Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) precisam atravessar um país repleto de monstros comedores de carne humana — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Por que o vídeo trava na hora de assistir streaming? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Quanto do jogo foi adaptado para a série?

A trama de The Last of Us está majoritariamente apoiada no enredo do título original. A partir de todas as imagens divulgadas, também é possível dizer que há elementos de The Last of Us Part II, que se passa cinco anos após o primeiro jogo, e The Last of Us: Left Behind, um spin-off centrado em Ellie, ambientado antes dos primeiros eventos. Até mesmo ângulos muito similares às cenas do jogo puderam ser vistos tanto no teaser quanto no trailer da série.

Em uma entrevista dada para o Must Watch da BBC Sounds, o co-criador Craig Mazin revelou que mudanças foram feitas, mas com o único objetivo de aperfeiçoar o que já existia. “[...] As mudanças que estamos fazendo são projetadas para preencher e expandir. As coisas que são novas e aprimoram o enredo que estamos fazendo estão conectadas de maneira orgânica e séria, e eu acho que os fãs do jogo e os novatos irão apreciar”, explica.

Durante a Comic Con Experience (CCXP), que aconteceu em São Paulo em dezembro de 2022, os criadores voltaram a falar das expectativas para o enredo da produção. “Há coisas que foram escritas que não tivemos a chance de colocar no jogo, mas está na série. Então, você verá um enriquecimento desses personagens. […] É interessante, agora conversamos com pessoas que assistiram a temporada inteira e voltaram a jogar, e eles disseram que o jogo está mais rico depois de assistir a série”, disse Druckmann.

3 de 5 Em imagem promocional de The Last of Us, Joel e Ellie aparecem escondidos com um Infectado ao fundo — Foto: Divulgação/HBO Max Em imagem promocional de The Last of Us, Joel e Ellie aparecem escondidos com um Infectado ao fundo — Foto: Divulgação/HBO Max

Serão quantos episódios e qual a duração de cada um?

The Last of Us terá nove episódios ao todo, sendo o primeiro com duração de uma hora e 25 minutos e os demais de 50 minutos. Como substituta de A Casa do Dragão, um novo episódio da série será exibido na HBO e ficará disponível na HBO Max todos os domingos a partir do dia 15 de janeiro pelos dois meses seguintes. Nos despediremos da primeira temporada da adaptação no dia 12 de março.

Do que se trata a doença que transforma humanos em zumbis?

A trama de The Last of Us se inicia 20 anos após a pandemia de um fungo chamado Cordyceps, que transforma humanos em espécies de zumbis e que, no momento atual, já dizimou os Estados Unidos. Esses “zumbis” são, na verdade, chamados de Infectados e sua aparência aterrorizante se dá a partir dos fungos esverdeados que tomam o corpo da pessoa contaminada em diferentes estágios de infecção (mostrados no jogo): corredores, perseguidores, estaladores e baiacus.

Todas as fases são perturbadoramente assustadoras, principalmente porque os contaminados se tornam criaturas canibais, que veem humanos como presas. No estágio dos estaladores, por exemplo, o Cordyceps já cegou completamente seu hospedeiro, corroendo seus olhos de dentro para fora, mas isso não torna-os menos letais, pelo contrário. Os Infectados desenvolvem um sistema de ecolocalização que, além de identificar pessoas com precisão, gera ruídos que são responsáveis pelo terror e ansiedade tanto dos protagonistas quanto da audiência.

4 de 5 Os Infectados da série The Last of Us serão tão aterrorizantes quanto os do jogo — Foto: Reprodução/HBO Os Infectados da série The Last of Us serão tão aterrorizantes quanto os do jogo — Foto: Reprodução/HBO

Por que Ellie é tão importante para a cura?

Atenção ao spoiler! Ellie Williams é uma órfã de 14 anos que passou toda sua vida na escola militar da FEDRA, sigla em inglês para Agência Federal de Resposta a Desastres, instituição autoritária que usurpou o governo durante o surto do Cordyceps. Os eventos de The Last of Us: Left Behind, spin-off do primeiro jogo focado na personagem, mostram como Ellie e Riley, sua melhor amiga, são infectadas pelo fungo. Ao contrário de Riley, que morre pouco antes dos eventos atuais da série, Ellie se descobre imune ao Cordyceps, o que a faz ter um papel fundamental na busca de uma possível cura.

Quem faz parte do elenco principal?

Pedro Pascal, ator chileno famoso por seus trabalhos em O Mandaloriano, Narcos e Game of Thrones, interpreta Joel Miller, um homem entre 40 e 50 anos, devastado após perder sua filha no “Dia do Surto”, data em que o Cordyceps atingiu um nível crítico de infectados. Bella Ramsey, também de Game of Thrones, interpreta Ellie, jovem órfã que pode ajudar pesquisadores a, finalmente, encontrarem uma cura para a doença.

Além da dupla principal, o ator Gabriel Luna (O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio) dará vida a Tommy Miller, irmão de Joel, e a atriz Merle Dandridge (Greenleaf) voltará a ser Marlene, personagem que também dublou para os jogos da franquia. A australiana Anna Torv (Mindhunter) é a responsável por interpretar Tess, companheira de Joel e o cérebro por trás da operação que o levará, junto com Ellie, a atravessar o país infestado por Infectados. Riley, melhor amiga de Ellie, será encenada por Storm Reid (Euphoria).

5 de 5 A atriz australiana Anna Torv interpretará Tess, o cérebro por trás do plano que levará Joel e Ellie a atravessarem o país em busca de uma possível cura — Foto: Reprodução/IMDb A atriz australiana Anna Torv interpretará Tess, o cérebro por trás do plano que levará Joel e Ellie a atravessarem o país em busca de uma possível cura — Foto: Reprodução/IMDb

Vai ter continuação?

Ao que tudo indica, The Last of Us poderá ter mais uma ou duas temporadas, apesar disso certamente depender do sucesso da primeira. Em entrevista para o The Hollywood Reporter, os co-criadores Druckmann e Mazin revelaram não estar interessados em avançar com a série além do fim de The Last of Us Part II, continuação do jogo lançada em 2020. “Não temos planos de contar nenhuma história além da adaptação dos jogos. Não vamos nos deparar com o mesmo problema de Game of Thrones, já que a Part II não termina em um momento de angústia”, disse Druckmann.