Sistema contra tiroteios une Apple Watch e drone de última geração

O curioso resultado final ganhou manchetes da imprensa especializada nesta semana. Anteriormente, a companhia precisava de três iPhones ou Apple Watches padrões presos ao drone para “triangular” a “assinatura” do som de um tiro. Agora basta apenas um Apple Watch Ultra preso ao corpo do dispositivo para fazer todo o serviço.

Depois que o aparelho está no ar, os engenheiros da empresa utilizam o próprio aplicativo chamado “Triangula Scout” para fazer o reconhecimento e localizar de onde vem o disparo com a melhor precisão possível. O relato foi feito pelo diretor comercial da Triangula, Marius Marents, comemorando o feito em sua conta na rede social Linkedin .

Vale destacar que o Apple Watch Ultra tem uma duração de bateria mais longa do que o Apple Watch 8 , modelo lançado no mesmo dia, e que qualquer iPhone disponível. No entanto, como ressalta o site especializado Apple Insider, isso se torna irrelevante para os planos da empresa de segurança, uma vez que o drone tem uma autonomia menor do que todos os aparelhos citados.

O Apple Watch Ultra está à venda no site oficial da Apple no Brasil pelo preço inicial de R$ 10.299, com opções de pulseiras variadas. De acordo com a fabricante, ele pode ter uma autonomia de até 36 horas de carga, tem uma caixa de titânio, um botão físico de ação na cor laranja para acionar diversas funções do relógio de forma mais rápida, além de um vidro reforçado contra arranhões e quedas.