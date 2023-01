Sistema Netflix funciona? Golpe promete dinheiro ao assistir séries

Usuários brasileiros têm sido atraídos por um esquema chamado "Sistema Netflix ", que promete dinheiro a quem assistir filmes e séries. Segundo os anunciantes da iniciativa, a plataforma de streaming estaria pagando de R$ 50 a R$ 200 por dia aos clientes que consumissem os conteúdos. Para ganhar o dinheiro, seria preciso comprar, por R$ 147, o acesso ao sistema criado por um homem identificado como Marquinhos Toledo. Apesar de a proposta ser o sonho de todo amante de filmes e séries — e também daqueles que querem dinheiro fácil —, ela não passa de um golpe. Reclamações de vítimas já aparecem no site Reclame Aqui e acendem um alerta para o caráter enganoso do esquema. Procurada pelo TechTudo , a Netflix confirmou que o sistema é um golpe.

O golpe mistura informações falsas e verdadeiras com o objetivo de confundir as vítimas. Os criminosos aproveitam o novo plano com anúncios da Netflix, lançado em novembro do ano passado por R$ 18,90 mensais, para embasar a fraude. Eles afirmam que parte do dinheiro destinado às propagandas estaria sendo repassada para premiar diretamente os assinantes, o que não procede. A verdade é que não tem como ganhar dinheiro assistindo filme na Netflix. O TechTudo investigou o Sistema Netflix e conversou com especialistas para entender mais sobre o golpe. A seguir, saiba tudo sobre o esquema fake e veja como identificar e se proteger de iniciativas como essa.

Como funciona o Sistema Netflix?

O golpe conhecido como "Sistema Netflix" promete dar dinheiro a usuários que assistem a séries e filmes na plataforma de streaming e tem se espalhado pelas redes sociais. Dados do Google Trends, ferramenta que monitora buscas na Internet, mostram que as pesquisas por termos como "Sistema Netflix é confiável?" ou "Como ganhar dinheiro assistindo filme na Netflix" tiveram aumento repentino nos últimos dias. O sistema, como dito anteriormente, não funciona, mas utiliza diversos gatilhos psicológicos para ganhar a confiança e o dinheiro das vítimas.

Os internautas têm contato com o golpe a partir de um site, cujo endereço é trocado periodicamente. Este é o primeiro indício que questiona a confiabilidade do sistema: o site é substituído justamente porque as vítimas o denunciam. No momento em que esta matéria é escrita, o endereço utilizado pelos golpistas é "https://rapnegocios.online/netflix/". No entanto, em vídeo publicado em 15 de janeiro, o youtuber Alessom Soares mostra o mesmo golpe no endereço "massalud.site", que já não está mais disponível.

Logo ao topo da página, observa-se o título "A Netflix está pagando os brasileiros de 100 a 250 reais por dia apenas para assistir séries" e, abaixo dele, são encontrados um vídeo que explica o golpe e o subtítulo "Assista até o final, essa apresentação saíra do ar no dia 1/27/2023". Analisando o texto, percebe-se que a palavra "saíra" está escrita incorretamente, com o acento posicionado na letra errada — além do pronome demonstrativo indevido. As falhas de ortografia são mais um indicador de que se trata de um golpe, já que criminosos costumam cometer esse descuido em outras fraudes virtuais.

A data citada no texto também ratifica que o esquema é falso. Ela, na verdade, é automatizada conforme o dia. Isso significa que, caso o internauta visite o site em 31 de janeiro, encontrará a data "1/31/2023". Essa estratégia é utilizada para despertar senso de urgência nas vítimas e apressá-las a comprar o produto. Além disso, vale atentar para o fato de que a data não utiliza o formato dia/mês/ano encontrado no Brasil, mas sim o "mês/dia/ano" dos Estados Unidos — que é, provavelmente, o lugar de origem no software utilizado para criar o site.

O vídeo em destaque no site é narrado pelo suposto desenvolvedor do Sistema Netflix, que se identifica como Marquinhos Toledo. Nele, o homem fala de forma informal com o público, explicando que desenvolveu um sistema licenciado pela Netflix que premia os usuários que assistem a séries e filmes na plataforma. A fim de ganhar a confiança das vítimas, utiliza-se a novidade do novo plano com anúncios do streaming — que é verdade — para embasar a mentira de que a plataforma também estaria dando dinheiro para os espectadores.

Toledo se intitula "rico e quase aposentado" e diz que não pretende lucrar com o sistema. Desenvolvendo sua narrativa, o homem afirma que os R$ 147 referentes à compra servem apenas para cobrir os custos do software e, portanto, para que ele não tenha prejuízo. O valor, que pode ser pago com cartão de crédito, Pix ou boleto bancário, daria também acesso a um curso em que Toledo ensinaria a utilizar o software.

O narrador diz que não gosta de "aparecer" e, por isso, o vídeo só conta com a sua voz, e não o seu rosto. No entanto, para tentar dar credibilidade ao conteúdo, ele mostra uma foto sua, em que aparece na frente de uma BMW. Com uma busca reversa, contudo, o TechTudo descobriu que a imagem foi retirada do site visor.ph, especializado em automóveis.

Como o Sistema Netflix convence suas vítimas?

Antes de Toledo começar a falar sobre o software no vídeo principal do golpe, um trecho de um programa de TV Morning Show, da Jovem Pan, é exibido. Nele, o apresentador noticia que a Netflix havia lançado um novo plano com anúncios publicitários — o que, como dito anteriormente, é verdade. O golpista, então, corta o vídeo e deixa a fala do apresentador fora de contexto, utilizando-a para embasar suas mentiras.

Durante mais de 15 minutos, são exibidos diferentes depoimentos falsos de pessoas que supostamente utilizam o Sistema Netflix e ganham dinheiro com ele. No primeiro depoimento, uma mulher — que não mostra seu rosto — alega que conseguiu comprar dois iPhones com o dinheiro recebido no sistema. No segundo, uma outra mulher — que exibe sua face — diz que está ganhando R$ 180 por dia e que, com esse dinheiro, iria ao shopping comer no restaurante Outback e "fazer comprinhas". Ambas citam o nome de Marquinhos Toledo nos depoimentos e o agradecem pela oportunidade.

O vídeo também está repleto de gatilhos de escassez. Um exemplo é quando o narrador anuncia que só restam 300 vagas e que o sistema não suporta mais que 1000 pessoas — já que, segundo ele, 700 já utilizam a plataforma para ganhar dinheiro. Abaixo do reprodutor, vê-se o botão "Sim, eu quero lucrar com a Netflix", que direciona o internauta ao site "https://ev.braip.com/checkout/pla8zjxw/che1xnp8" para realizar o pagamento.

No fundo da página, aparecem comentários que simulam os do Facebook. Assim como a data automatizada, se você estiver utilizando Wi-Fi no computador e com a geolocalização ativada, é provável que apareça o nome da sua cidade logo no primeiro comentário fake. No entanto, não é possível clicar em nenhum dos perfis e nem encontrá-los no Facebook.

Como o golpe do Sistema Netflix chega aos usuários?

Em vídeo publicado em seu canal do YouTube, Alessom Soares mostra que estava assistindo a um de seus vídeos quando se deparou com o anúncio do Sistema Netflix. Relatos parecidos podem ser encontrados no Twitter, comprovando que os criminosos investiram pesado em propaganda para compartilhar o golpe. Diante disso, fica o questionamento: por que o YouTube reproduz esses anúncios?

O diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina, Fabio Assolini, explica que o processo de aceitação de anúncios no YouTube é automatizado, o que deixa brechas para que golpes sejam compartilhados e cheguem a milhares de usuários. "Plataformas de mídias sociais que aceitam propagandas costumam ter sistemas automatizados de aprovação. Isso acontece não apenas no YouTube, mas também no Facebook, Instagram e Twitter. Geralmente as campanhas falsas só são retiradas do ar mediante denúncia", confirma o pesquisador.

Além dos anúncios na plataforma, o TechTudo identificou um canal no YouTube com cerca de 150 mil inscritos cujo conteúdo é quase inteiramente focado em golpes virtuais: chama-se "RB Rock". Até o momento em que esta matéria foi escrita, cinco vídeos sobre o Sistema Netflix já haviam sido compartilhados no canal. Neles, os apresentadores se identificam como pessoas normais, que não são profissionais do audiovisual e nem foram pagas para compartilhar o produto. Nos comentários dos vídeos, ainda é possível observar bots utilizados para dar veracidade ao esquema fraudulento.

Comprei o Sistema Netflix. E agora?

No Reclame Aqui, plataforma virtual de reclamações, já é possível encontrar relatos de vítimas do Sistema Netflix. Em um deles, a pessoa explica que entrou na plataforma, assistiu a vídeos de um app chamado Honeygain e perdeu o dinheiro investido.

Segundo Assolini, os golpistas não têm acesso aos dados dos cartões das vítimas, já que costumam utilizar uma empresa idônea para viabilizar o pagamento. No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre os dados pessoais informados na hora da compra, como e-mail, celular e CPF. "Além da perda de dinheiro com a mentira, é possível que os cibercriminosos utilizem esses dados para futuros golpes", comenta o especialista.

É possível recuperar o dinheiro perdido no golpe?

De acordo com Assolini, existem, sim, formas de recuperar o dinheiro perdido se o internauta pagou com cartão de crédito ou Pix. "Quem caiu no golpe e pagou com cartão de crédito consegue contestar a compra junto ao banco. Quem pagou com boleto raramente consegue reaver a dinheiro, já com o Pix existe um sistema especial de devolução, que o usuário pode acionar contactando seu banco", explica.

Como se proteger desse tipo de golpe?

A dica principal é duvidar do dinheiro que vem fácil. Se ainda assim a proposta parecer possível e honesta, você precisa analisar a interface do site e verificar se ela tem a qualidade de uma plataforma legÍtima. Assolini ainda comenta que erros de ortografia, como os encontrados na plataforma do Sistema Netflix, também são um forte indicativo de golpes virtuais.

Além desses detalhes, vale atentar para o endereço do domínio. "Muitas vezes, os sites criados para se passar por outros sites usam nomes de domínio que se parecem com endereços de sites legítimos. Por exemplo, em vez de FBI.gov, um site falso pode usar FBI.com ou FBI.org. Preste atenção especial aos endereços que terminam em .net ou .org, pois esses tipos de nomes de domínio são bem menos comuns para sites de compras on-line", orienta o pesquisador.

Não por acaso, o primeiro endereço do golpe Sistema Netflix tem ".net" como terminação, enquanto o segundo tem ".online". Neste caso, no entanto, os golpistas utilizaram nomes de domínio que nada tinham a ver com a Netflix. Em resumo, Assolini aconselha a inserir dados pessoais e de cartões apenas em sites em que você confia.

O que diz a Netflix?

Procurada pelo TechTudo, a Netflix explicou que "leva a segurança dos assinantes muito a sério e toma várias medidas proativas para detectar atividades fraudulentas para manter o serviço Netflix e as contas dos assinantes seguras". O serviço de streaming ainda compartilhou um link de suporte (www.netflix.com/br/security), a partir do qual os clientes podem denunciar fraudes e retirar qualquer tipo de dúvida.

