Site revela se o seu nome é de cachorro ou de gente; descubra

É possível descobrir se o seu nome é de gente ou de cachorro pelo site do The Washington Post. A página do jornal norte-americano tem uma ferramenta chamada "The most popular people names for dogs" ("Os nomes de pessoas mais populares para cachorros", em português), que permite descobrir se determinado nome é mais utilizado para pessoas ou animais. Para oferecer os resultados, a plataforma comparou cerca de 61 mil nomes de cães para adoção no site Petfinder com os nomes mais populares de bebês registrados desde 1880 nos Estados Unidos.