Smart TV: modelos com modo Jogo que os gamers precisam conhecer

Como funciona o modo Game?

O modo Game, função Gamer ou modo Jogo é um dos modos de funcionamento presentes em diversas Smart TVs mais recentes. Por meio de recursos tecnológicos e equilibrando o processamento central da imagem e do áudio, vai aprimorar a experiência de quem tem um console conectado - de forma automática ou com opções para personalizar.

As marcas explicam que o modo Jogo permite uma melhora na qualidade gráfica e na fidelidade às cores, brilho e movimentos criados pelos desenvolvedores de games. Com essa otimização acionada, a Smart TV diminui o seu trabalho de processamento, por exemplo, para redução de ruído, balanço de cores e escalonamento de imagens, evitando possíveis travamentos e queda na qualidade da imagem.

Além disso, o recurso diminui o "input lag", reduzindo o tempo de resposta entre as ações feitas no controle e a resposta na tela da TV.

O modo Jogo ainda libera processamento da TV para aumentar a taxa de atualização, seja de forma nativa ou adaptada, deixando as cenas mais fluídas e com movimentação mais próxima do natural. Enquanto o cinema utiliza 24 quadros por segundo, os principais consoles da nova geração conseguem manter 60 fps constantes e chegar até a 120 fps, em condições ideais.

Para que o modo Jogo ou função Gamer funcione com sucesso e entregue a melhor experiência, é preciso que a Smart TV tenha um bom processador, com destaque para seus recursos de aprimoramento visual. É recomendável também que o aparelho possua entrada HDMI 2.1, que vai conseguir transmitir para a tela os jogos em resolução 4K, com riqueza de detalhes e frequência de até 120 hz.

Veja alguns modelos de TV Smart que possuem modo Jogo ou Game.

TV Smart de mini LED da TCL com sistema Google TV, modo Game Master e painel de 120 hz, promete uma jogabilidade suave e consistente, compatível com VRR (taxa de atualização variável) e com ALLM (modo de baixa latência automático), que ajudam a sincronizar o videogame e entregar maior qualidade de imagem com baixo "input lag".

TV NanoCell 4K da LG compatível com VRR e AMD FreeSync, que garante mais nitidez e fluidez, menos atraso nas respostas e menos quebras de imagem. Conta com o recurso Otimizador de Jogos, com menu fácil e escolha de diferentes estilos de games, melhorando a experiência como um todo.

Modelo da linha de entrada 4K da LG com processador α5 Gen 5 AI, que promete melhor aprimoramento das imagens. Também conta com o Otimizador de Jogos, com configurações que ajudam na jogabilidade, alterando rapidamente as configurações de acordo com o gênero do game.

TV Samsung que promete 100% de volume de cor com a tecnologia dos pontos quânticos e Quantum HDR, para mais detalhes e nitidez. Conta com modo de jogo com Motion Xcelerator, que promete alta fluidez nas imagens, e menu para controlar input lag, FPS, HDR e outros detalhes, além da opção entre jogar nos formatos 21:9 ou 32:9 Ultra-wide. Tem ainda o Samsung Gaming Hub, para jogar pela nuvem, sem console.

Modelo da Philips com o recurso Ambilight, com LEDs inteligentes que criam uma atmosfera a partir da imagem exibida na tela. O destaque é justamente o modo Game, que promete latência zero, com imagens dinâmicas e o Ambilight acompanhando tudo. Também é compatível com as tecnologias VRR e ALLM, para maior fluidez e sem cortes horizontais na tela - que são provocados por diferenças na atualização do videogame e da TV.

Segundo a LG, as TVs OLED da marca possuem input lag extremamente baixo, de 1 ms, o que garante resposta praticamente instantânea do controle à tela. Este modelo tem tecnologias Dolby Vision e Dolby Atmos e conta com o processador α7 Gen4 AI 4K, que usa inteligência artificial e algoritmos de Deep Learning que analisam e ajustam som e imagem automaticamente. Também possui o Otimizador de Jogos.

TV Samsung com painel de mini LED, com maior brilho e contraste, projetada especialmente para gamers. Possui Motion Xcelerator Turbo+ e taxa de atualização de até 144 hz, para imagens rápidas e transições suaves, com resposta super-rápida pelo HDMI 2.1 (nas 4 portas). Também conta com o menu de Jogos, modo Super Ultra-Wide e compatibilidade com FreeSync Premium.