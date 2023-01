Smartwatch: conheça apps essenciais para treinar e acompanhar sua saúde

Seja para acompanhar seus treinos, seu sono ou apenas para receber notificações no pulso, um smartwatch é um dos dispositivos que mais vêm ganhando adeptos, nos últimos anos. E não há como negar: os recursos e aplicativos para monitorar a rotina de exercícios são o principal atrativo. Por isso, a Americanas lista alguns dos melhores apps para você baixar no seu smartwatch.

Como funciona um smartwatch?

Os smartwatches e as smartbands são destinados, principalmente, ao monitoramento do corpo e da saúde durante atividades físicas, fazendo o acompanhamento da frequência cardíaca e estimando o gasto calórico.

Eles também ajudam a observar sua localização durante caminhadas e corridas na rua ou em trilhas, e os seus níveis de stress e qualidade do sono, além de emitir lembretes de sedentarismo, quando o dispositivo detecta que o usuário está sentado há muitas horas.

Além disso, relógios inteligentes possuem conexão com os celulares para salvar os dados dos seus treinos e ainda podem exibir notificações de mensagens, e-mails e ligações e controlar apps de música.

Já smartwatches com maior integração, como o Apple Watch e o Galaxy Watch, permitem muito mais ações e até ajudam a salvar vidas, além de baixar aplicativos que conseguem funcionar de forma independente ou sincronizados com o app principal, instalado no celular.

A maioria dos smartwatches possui um sistema completo para acompanhar treinos e monitorar sua saúde durante os exercícios, integrando os dados com apps nativos, como Saúde do iPhone, Conexão Saúde e Google Fit do Android. Mas há vantagens em baixar alguns apps que melhoram essa experiência. Veja as nossas indicações. A maioria está disponível para Apple Watch, para Wear OS do Google e para outros sistemas.

Strava

Strava é o melhor app para corredores e ciclistas, com interface fácil de entender, suporte a GPS e estatísticas essenciais em tempo real: tempo, distância, frequência cardíaca e evolução.

Gentler Streak

Vencedor como melhor app para Apple Watch em 2022 no App Store Awards, o Gentler Streak promete monitorar exercícios com um twist: colocando o bem-estar do usuário como meta, estimulando tanto a intensidade das atividades como a recuperação do corpo.

Nike Run Club

Além de oferecer meta, guia de ritmo, distância, tempo e monitoramento da frequência cardíaca em tempo real, o app da Nike possui desafios e conquistas na comunidade da marca e treino guiado com áudio.

Treinos ++

Uma reclamação sobre o sistema nativo dos smartwatches é sua limitação. O Treinos ++ ou Workouts ++ possui mais opções de gráficos e exibição, tanto durante o exercício como depois, ao reunir dados das suas atividades.

Runkeeper

Opção da Asics para monitorar rotina de exercícios, também com foco em corredores de rua e ciclistas. Tem metas mensuráveis, desafios e gráficos de progresso.

SmartGym

Treinos pré-montados por profissionais ou personalizados criados por inteligência artificial, a partir dos objetivos que você lista no app e dos aparelhos que tem disponível.

Gymaholic

Outra opção de app de treinos para academia ou para fazer em casa, com demonstração de exercícios e contagem de tempo.

7 Minutes Workout

Treinos de sete minutos com pequenos vídeos, contagem das repetições e do tempo, além do registro da frequência cardíaca e gráficos do condicionamento físico.

Lifesum

Aplicativo de autocuidado que ajuda a atingir suas metas de saúde e peso, melhorando sua alimentação, com receitas fáceis e lembretes para beber água.

MyFitnessPal

Mais uma opção para rastrear o consumo de alimentos e contagem de calorias, sugerindo mudanças na rotinar, receitas e dicas de exercícios com acompanhamento profissional.

Medicamentos

Incluído como parte do watchOS 9 do Apple Watch, Medicamentos ajuda a administrar remédios, vitaminas e suplementos que o usuário toma regularmente, com listas, horários e lembretes, incluindo a confirmação de cada um. Para outros smartwatches, a alternativa pode ser o Medisafe.

Waterminder

Existem diversos apps para celular e smartwatch que lembram você de se hidratar durante o dia. O Waterminder oferece muitas opções, gráficos e permite até acompanhar a ingestão de outras bebidas, mas é eficiente ao lembrar o usuário simplesmente de beber água.