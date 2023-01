Solteiros, Ilhados e Desesperados: conheça o reality sul-coreano da Netflix

Solteiros, Ilhados e Desesperados (Single's Inferno) é o reality show sul-coreano mais em alta nos últimos tempos, apontado pela revista Esquire como “a melhor série de namoro da Netflix em anos”. Descrito como a versão coreana do reality britânico da ITV Love Island, a produção já conta com duas temporadas e tem as suas próprias particularidades. Sua premissa gira em torno de seis homens e seis mulheres solteiras, que vivem em uma ilha sem acesso ao mundo exterior, e que podem ganhar o direito de passar uma noite romântica em um hotel de luxo ao escolherem alguém.

O programa chegou à plataforma em 18 de dezembro de 2021 com sua primeira season, mas ganhou uma segunda temporada recentemente na plataforma. Cada episódio conta com comentários dos apresentadores Hong Jin Kyung, Lee Da Hee, Haehae e Cho Kyuhyun, um dos integrantes do grupo de K-pop SUPER JUNIOR. Confira, a seguir, mais informações sobre enredo, participantes de destaque, repercussão e trailer.

Enredo de Solteiros, Ilhados e Desesperados

Os doze participantes de Solteiros, Ilhados e Desesperados aceitam passar oito dias em uma ilha apelidada de “inferno” sem acesso à eletricidade, Internet e demais distrações. O objetivo é que gastem esse tempo se conhecendo e formando possíveis casais. A única forma de conquistarem o direito de sair da ilha para passar uma noite em um hotel de luxo chamado “paraíso” é escolher alguém para viver um romance.

Até lá, eles também não podem revelar suas idades e profissões, o que parece tornar as conexões mais verdadeiras. Ao final do programa, os participantes devem escolher com quem sairão da ilha para um possível namoro.

Participantes de destaque

Durante a primeira temporada, o personal trainer e modelo Kim Hyeon Joong tornou-se um dos favoritos do público, principalmente por seu interesse pela youtuber Song Jin-a, o que trouxe muitos momentos românticos ao programa. Já na segunda temporada, a pianista e modelo Shin Seul-ki foi um dos destaques. Três dos participantes masculinos disputam a sua atenção durante boa parte dos episódios, chegando a “lutarem” em um poço de lama para ganhar um encontro com ela.

Repercussão pela crítica e pelo público

Assim como muitas produções sul-coreanas de destaque na última década, o reality Solteiros, Ilhados e Desesperados caiu nas graças do público, conquistando um considerável fandom. No IMDb, sua nota é 7,2. Para Cailyn Szelinski, do site Screen Rant, a parte mais interessante do reality é a forma como o público torce para que seus casais favoritos saiam da ilha juntos.

Segundo ela, as conversas e conexões formadas no primeiro dia repercutem a ponto de que os fãs torçam para que os casais cheguem juntos ao fim do programa. "Isso aumenta o risco de desafios e namoros, já que a primeira conexão pode não ser amor, e os competidores querem seguir em frente. Como resultado, há maiores chances de triângulos amorosos”, conta.

