Sony anuncia controle de PS5 voltado para acessibilidade na CES 2023

Um novo controle para PlayStation 5 ( PS5 ), voltado para acessibilidade, está em desenvolvimento pela Sony . O anúncio do produto foi feito pela empresa na última quarta-feira (4), durante a feira de tecnologia CES 2023, que acontece até 8 de janeiro em Las Vegas, nos Estados Unidos. O joystick, que, por enquanto, tem o codinome "Project Leonardo", oferecerá a possibilidade de personalizar a disposição dos botões e usar diferentes configurações conforme as necessidades do jogador. Vale dizer, contudo, que ele ainda não tem previsão de lançamento ou preço sugerido. Veja, a seguir, tudo o que se sabe até agora sobre o controle.

O novo joystick Project Leonardo funcionará como "uma caixa de ferramentas", já que o usuário poderá personalizá-lo de acordo com suas necessidades. Assim, será possível escolher diferentes formatos e tamanhos para botões e até ajustar a distância do analógico para o controle. Os joysticks poderão ser mapeados livremente, reunindo combinações de até dois botões do DualSense, se necessário. Também haverá a possibilidade de criar três perfis de configuração de botões distintos, que poderão ser alternados com um toque.

Além disso, o controle poderá ser usado de maneiras diferentes conforme o nível de força, alcance e outras necessidades físicas do usuário. Jogadores com dificuldade para segurar o controle por longos períodos, por exemplo, poderão apoiá-lo sobre uma superfície com uma boa aderência e trocar botões importantes por versões maiores. Também será possível usar entre um ou dois controles do Project Leonardo, opcionalmente em conjunto com o DualSense, e usar 4 portas auxiliares de 3,5 mm que funcionam com periféricos de empresas parceiras.

Segundo o CEO da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a intenção do Project Leonardo é reduzir barreiras para todos os jogadores. A empresa produziu o novo joystick em conjunto com especialistas em acessibilidade, membros da comunidade e desenvolvedores, além da participação de organizações voltadas para o público gamer com deficiência, como AbleGamers, SpecialEffect e StackUp.