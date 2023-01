Steam atinge marca de 10 milhões de jogadores ativos pela primeira vez

O Steam, loja digital de games da Valve, atingiu o recorde de jogadores ativos simultâneos no último domingo (8). Segundo o site terceirizado SteamDB, responsável por registrar as estatísticas do serviço, foram cerca de 10.284.568 milhões de usuários online na plataforma jogando algum título. Entre os mais populares do dia estavam Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Dota 2 e Goose Goose Duck.