Stranded Deep chega ao Xbox Game Pass; veja gameplay e requisitos

Stranded Deep , popular jogo simulador de sobrevivência, chegou hoje (4) ao Xbox Game Pass para usuários que queiram jogá-lo no Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One e PC ou na nuvem via Xbox Cloud Gaming . Essa versão do jogo inclui também suporte a multiplayer online cooperativo para tentar sobreviver com amigos. Confira mais detalhes sobre Stranded Deep e os requisitos mínimos caso deseje jogar a versão do game para PC. Vale lembrar que o game também está disponível nas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 37,99, assim como no PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) saindo a R$ 104,90.

Gameplay

O game se trata de um simulador de sobrevivência com conteúdo gerado aleatoriamente. Há apenas uma pitada de história, no sentido de que o protagonista é um sobrevivente de uma queda de avião no meio do Oceano Pacífico. Em posse de apenas alguns itens de sobrevivência, como um bote salva-vidas e algumas rações, o jogador precisa chegar a uma das pequenas ilhas próximas ao local do acidente para tentar encontrar uma forma de se manter quando os suprimentos de emergência acabarem.

Para sobreviver o usuário precisará ficar atento a necessidades básicas como fome e sede, as quais poderá sanar com recursos obtidos no cenário. Através da coleta de itens como galhos e pedras será possível criar ferramentas rudimentares para coletar recursos, os quais podem ser usados para construir itens mais elaborados, como um destilador de água com folhas de palmeira. Ao dominar os sistemas básicos do jogo há a possibilidade de explorar outras ilhas e embaixo d'água, enfrentando inimigos como tubarões.

Requisitos mínimos